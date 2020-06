OM eist 24 jaar cel en tbs tegen Thijs H.

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat Thijs H. 24 jaar de gevangenis in voor het doodsteken van drie mensen in mei vorig jaar. Er is genoeg bewijs om H. (28) in alle gevallen te veroordelen voor moord, zei de officier van justitie dinsdag in de Maastrichtse rechtbank. Daarnaast moet H. van het OM tbs krijgen. Volgens de officier heeft H. zijn slachtoffers „op gruwelijke wijze en volstrekt willekeurig uit het leven weggerukt”.

Justitie ging niet helemaal mee met het oordeel van experts van het Pieter Baan Centrum (PBC), die H. volledig ontoerekeningsvatbaar hebben bevonden. Ten tijde van zijn misdrijven leed H. aan een psychose. Desondanks had hij volgens het OM nog wel enige controle over zijn handelen. Justitie acht hem daarom verminderd toerekeningsvatbaar.

Het OM wijst op „leugens” die H. vertelde tijdens verhoren, een steeds bijgesteld verhaal, drugs- en medicijnengebruik en een langdurige fascinatie voor geweld. Het PBC-onderzoek zou te veel gericht zijn geweest op verklaringen van H. en de kring om hem heen. „Het is duidelijk dat hij tijdens de moorden iets mankeerde maar niet wat”, zei de officier. „Hij heeft daar zelf ook aan bijgedragen door het nemen van drugs en het wel en niet innemen van medicijnen.”

De 28-jarige H. maakte zijn eerste slachtoffer op 4 mei vorig jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Een vrouw die haar hond aan het uitlaten was, werd door H. met dertig messteken om het leven gebracht. Drie dagen later stak hij opnieuw twee hondenuitlaters dood, dit keer op de Brunssummerheide in Heerlen. H. heeft de moorden bekend. Tijdens het proces verklaarde H. dat hij moordopdrachten had gezien in onder andere kentekens en tv-uitzendingen.

Ouders

Het OM stond uitgebreid stil bij de rol van H.’s ouders. Toen hij terugkwam van de Brunsummerheide, spoelden zij het mes af en wasten zij zijn kleren en rugzak. Zij brachten hun zoon die dag niet naar de politie, maar naar de ggz-instelling Mondriaan in Maastricht. Zijn moeder, werkzaam als advocaat, wist dat behandelaren daar verschoningsrecht hebben.

Na de aanhouding hadden de ouders volgens het OM contact met H.’s advocaat Serge Weening, terwijl dat niet mocht omdat hun zoon in beperkingen zat. Uit afgeluisterde telefoongesprekken tussen de ouders en H. in penitentiaire inrichtingen blijkt dat ze veelvuldig overlegden over zijn proceshouding en het aanstaande onderzoek in het PBC. Dat sprak uiteindelijk alleen met door ouders en zoon besproken vrienden en bekenden.

Het OM betwijfelt sterk of H. en zijn ouders steeds de waarheid spraken of dat het ging om een afgesproken verhaal. „Niemand was erbij en niemand kan in H.’s hoofd kijken”, zei officier van justitie Joan Holthuis dinsdag. H. kan dat volgens het OM wel. „Maar er zijn redenen om niet per se alles te geloven wat hij verklaart.”