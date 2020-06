Meer meldingen Whatsapp-fraude: ‘Hee mam, maak je geld over?’

Het aantal meldingen van WhatsApp-fraude, waarbij oplichters zich via de chatdienst voordoen als een bekende, neemt snel toe. Dat blijkt uit cijfers die de Fraudehelpdesk op verzoek van NRC heeft gepubliceerd.

Tot half juni maakten dit jaar 5.840 Nederlanders melding van WhatsApp-fraude bij de helpdesk, meer dan twee keer zo veel als in heel 2019. Met name de afgelopen weken gaat het hard: op 1 mei stond het aantal meldingen nog op 3.500. Slachtoffers liepen door de oplichting dit jaar al voor ruim 2 miljoen euro aan schade op. Doorgaans gaat het om tussen de 2.000 en 3.000 euro per persoon.

Bij WhatsApp-fraude, ook wel ‘vriend-in-noodfraude’ genoemd, doet een crimineel zich voor als een bekende, inclusief de juiste naam en profielfoto. Hij of zij begint een gesprek, zegt dringend geld nodig te hebben en stuurt een betaalverzoek. Het nummer klopt doorgaans niet, maar slachtoffers zien dat niet altijd.

Met name ouderen zijn doelwit: volgens de Fraudehelpdesk is ruim de helft van de slachtoffers boven de 56 jaar oud. Een jaar geleden was dat nog één op de drie. Een woordvoerder van de Fraudehelpdesk zegt te vermoeden dat de toename te maken heeft met de coronacrisis, aangezien het contact tussen ouders en kinderen maanden veelal virtueel plaatsvond.

RTL Nieuws beschreef vorige week dat op internet lijsten met persoonsgegevens en telefoonnummers van callcenters worden verhandeld en gebruikt voor WhatsApp-fraude. De lijsten, voornamelijk met gegevens van vijftigplussers, worden aangevuld met informatie over de kinderen, die van sociale media wordt gehaald. Deze informatie wordt verhandeld voor een bedrag tussen de 25 cent en 2 euro per potentieel slachtoffer.

Volgens Kim Gunnink, adviseur cyberweerbaarheid bij de Volksbank, zijn andere vormen van digitale fraude, zoals ‘spoofing’ of ‘smishing’, eveneens toegenomen sinds de coronacrisis.

WhatsApp-fraude Waar moet je op letten?

Een bekende stuurt een appje – doorgaans met de smoes dat hij/zij een nieuw nummer heeft. De foto en de naam kloppen. Er wordt om geld gevraagd en er zit meestal haast bij. De Consumentenbond en Fraudehelpdesk adviseren om altijd telefonisch te controleren of de persoon ook echt zegt wie hij zegt dat hij is. Let ook dan goed op: soms gebruiken criminelen audioclips van sociale media om zo de stem van de bekende van het slachtoffer te imiteren. Een andere tip: bespreek WhatsAppfraude met familie en vrienden. En spreek af om elkaar nooit via sociale media om geld te vragen. Bij noodgevallen is het altijd het beste om met elkaar te bellen. Volgens de Volksbank zijn er twee gouden regels: bij twijfel, altijd de ‘echte’ instantie bellen. En verzoekt iemand je op korte termijn een actie uit te voeren, waarbij er negatieve consequenties zijn als dat niet gebeurt (er komt een deurwaarder langs, je pakketje verdwijnt) – dan is het negen van de tien keer oplichting.

De essentie van spoofing is dat oplichters het telefoonnummer van een bank of overheidsinstantie nabootsen en daarmee een sms sturen of opbellen. Op die manier proberen zij mensen over te halen een betaling te doen. Bij smishing benaderen criminelen iemand via sms, doen zich voor als een betrouwbare instantie zoals de Belastingdienst of PostNL, en leiden hen vervolgens naar een valse website. Daar moeten ze betalingen doen of persoonsgegevens afgeven, zoals toegangscodes of een kopie van een bankpas of paspoort.

Al in december zag Gunnink een lichte stijging van fraude via WhatsApp. „Wij vermoeden dat criminelen zien dat mensen meer op hun qui-vive zijn bij phishingmails.” Bij persoonlijke appjes of sms’jes ligt dat anders, zegt ze. „Je mobiele nummer voelt toch dichterbij. Dan móét iemand je wel kennen, is vaak de gedachte.”

De coronacrisis heeft dat effect versterkt, zegt Gunnink. Dat beamen de Betaalvereniging Nederland en ABN Amro. De bank ziet sinds Covid-19 tientallen fraudeslachtoffers per dag.

„Bij grote gebeurtenissen zien we wel vaker een toename van fraude”, laat ABN Amro weten. „Zo’n crisis kan een gemakkelijk haakje zijn voor een uitzonderlijke situatie. Dan lijkt het logisch dat er even snel geld overgemaakt moet worden.”

Slachtoffer Een tikkie, van 700 euro. En nog één. En nog één

Marjo (61) Verloor: 2.400 euro ‘Ik kreeg een bericht, vorige week zondag. Van mijn zoon, dacht ik: ‘Hoi mam, ik zit met een probleempje. Ik moet geld overmaken voor wat nieuwe spullen, maar mijn reader is kapot. Heb jij nog een reader over?’, appte hij. Ja, zei ik: ik heb er twee, dan moet je die even komen halen. ‘Nee’, zei hij. ‘Zou jij het niet voor mij willen doen? Dan stuur ik je een tikkie.’” „We belden ook nog even, tussendoor. Maar ik hoorde niks, alleen een vreemd geluid. Tuut tuut tuut. Het was zo mijn zoon, hoe hij met me appte. De woorden die hij gebruikte, de toon waarop hij sprak. Dat deden ze perfect na.” „Ik kreeg een tikkie, van 700 euro. En nog één. En nog één. ‘Ja, mam’, zei hij. ‘Ik heb van april nog een factuur openstaan, wil jij het nog betalen?’ Dit klopt niet, dacht ik toen. Een schok door m’n lijf. Ik ben best wel bij de tijd, als ik dat eerlijk mag zeggen, maar je voelt je zo stom. Ik kon niet meer normaal denken. Je kan nog beter naakt op straat staan dan dit meemaken. Zo erg schaam je je. Ik heb mijn telefoon dagenlang niet aan durven raken.” „De bank kon me niet helpen. Ik was de zoveelste die met deze klacht kwam, daar kwam het eigenlijk wel op neer. Ze weten naar wie mijn geld is gegaan, maar dat mogen ze niet delen. Privacyredenen, zeggen ze dan. ‘Het is iemand met een kras achter zijn naam. Die komt de komende jaren bij geen enkele bank meer terecht’, zeiden ze. Ja, wat heb ik daaraan? Helemaal niks.” De achternaam van Marjo is bij de redactie bekend.

