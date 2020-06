Lam: veiligheidswet geen bedreiging voor autonomie Hongkong

De nationale veiligheidswet voor Hongkong die dinsdag door China is aangenomen, vormt geen bedreiging voor de autonomie van de stad. Dat heeft Carrie Lam, de hoogste Hongkongse bestuurder, dinsdag volgens persbureau Reuters gezegd in een videoboodschap voor de Mensenrechtenraad van de VN. De EU heeft juist bezorgd gereageerd op de invoering van de wet, die onder andere Hongkongs separatisme strafbaar stelt.

Lam vindt de wet gezien de „door externe krachten aangewakkerde” protesten van het afgelopen jaar „hard nodig”, zei ze in haar video. „Geen enkele centrale overheid zou zo’n bedreiging voor de nationale soevereiniteit en veiligheid kunnen negeren.” De onlusten maakten „resoluut optreden” noodzakelijk, aldus Lam, die door China is aangesteld op haar post.

Lees ook: Niemand weet hoever China zal gaan

Het ‘één land, twee systemen’-principe, dat de Chinese autoriteit over Hongkong erkent maar de regio wel veel autonomie geeft, komt volgens Lam niet in het geding. De nieuwe regelgeving wordt toegepast „in overeenstemming met” de Hongkongse basiswet, de constitutie van Hongkong. „We richten ons alleen op een extreem kleine minderheid die de wet heeft overtreden”, aldus Lam. „De levens, bezittingen, basale rechten en vrijheden van de overgrote meerderheid van de Hongkongers worden beschermd.”

Vervolgstappen

Vanuit de Europese Unie klonk dinsdagmorgen felle kritiek op het aannemen van de wet. „We betreuren deze beslissing”, zei voorzitter van de Europese Raad Charles Michel volgens Reuters. „Deze wet betekent een groot risico voor de onafhankelijke positie van Hongkong.” Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt dat de EU zich met haar „internationale partners” beraadt op vervolgstappen.

Het Westen vreest dat China de in mei aangekondigde veiligheidswet gebruikt om zijn macht uit te breiden in Hongkong, dat tot 1997 een Britse kroonkolonie was. De Britten spraken begin juni hun steun uit voor Hongkong, kort nadat de Verenigde Staten Hongkong zijn speciale handelsstatus had ontnomen. In de straten van Hongkong leidde de wet tot hernieuwde protesten.