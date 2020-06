Laat mensen zélf kiezen waar ze willen werken

Als je heel erg ‘omdenkt’ zou je bijna zeggen dat het coronavirus kantoortijgers overal ter wereld heeft bevrijd. Want iedereen heeft het al sinds de jaren 70 over ‘telewerken’, iedereen weet dat het slecht is voor mens en milieu om elke dag met z’n allen in de file te gaan staan en elke kantoorwerker had de techniek om op afstand te werken al jaren in huis. Toch was er een pandemie voor nodig om het dan eindelijk ook eens écht te gaan doen – „en tot ieders verbazing werkt het gewoon”, zo schreef The Spectator deze maand.

Tuurlijk. We kennen inmiddels ook de voorwaarden voor ‘op afstand werken’: niet te veel lawaai, een goede stoel, krachtige wifi, geregeld contact met je collega’s en niet te veel mensen om je heen – maar als daaraan voldaan is kun je als kantoortijger overal werken – de vrijheid lonkt!

Want je kunt dus ook prima naar Texel rijden en daar je laptop openklappen – kilometers lege stranden. Of naar Raalte of Rijs. Ga anders ergens in een doos onder de grond zitten met je bureaustoel, in een hutje op de hei, op een boot, of op de camping.

Jullie hebben er in ieder geval al zin an, zo zag ik op Twitter. Een lezer schreef dat hij af en toe in de kelder zat, tussen de potten ingemaakte groente – heerlijk koel ook, zo schreef hij. Of in de tuin. Ik zag deze week allemaal tuinhuisjes en pipowagens voorbijkomen – even de wifi doortrekken en klaar ben je.

Ik zag ook iemand op LinkedIn die met een camper door het land trok. Afgelopen week in de bloedhitte, stond hij in Friesland aan het water. Hij had van het fietsenrek op de achterkant een staplek gemaakt; vergaderen deed hij wandelend, in de natuur, met als enige lawaai de vogels en de eendjes. Ik keek naar zijn foto – zelden een tevredener ‘thuiswerker’ gezien.

Ik zag ook een filmpje van een Litouwse uitvinder die een ‘tiny woonboot die ook een fiets is’ had ontworpen, zoals de lezer schreef die me erop attendeerde. Daar kan ook prima een laptop in mee.

Ik zag hem erop door het bos fietsen en toen hij bij een meer kwam er hop, pardoes induiken en rondvaren. Daarna steeg hij op, de lucht in, of nou nee, maar dat is vast nog slechts een kwestie van tijd.

Of wat dachten jullie van de garage – waar de succesvolste start-ups begonnen, schreef een lezer, dat hoeft dus echt niet in Silicon Valley te zijn. Ook prima: een boomhut, een hotel, of een luxe limousine met chauffeur, waar advocaat Mickey Haller kantoor houdt in de boeken van Michael Connelly.

Maar waarom de grens trekken bij Nederland. Vóór het coronavirus was werken in het buitenland alleen bereikbaar voor avontuurlijke, hippe, digitale nomaden, nu kunnen zelfs ambtenaren van de Belastingdienst het. „Als ik een neutrale achtergrond in Zoom kies, heeft niemand door dat ik al weken in Suriname zit”, slackte een collega.

Doe dus een huizenruil met iemand in San Francisco – Mordor schijnt ook mooi te zijn in deze tijd van het jaar, zo schreef een lezer. Of vertrek naar de woeste kusten van Kroatië, de rollende heuvels rond Cluj, Roemenië of de onverbiddelijke bergen van Basilicata. Ga er anders alvast naartoe op vakantie en kom nooit meer terug.

Wie houdt ons tegen?

Ach ja, je baas. Die de controle niet kan loslaten. Tot zij of hij er achter komt dat op afstand werken blijere werknemers oplevert. En een hogere productiviteit. Misschien moet ik dat er extra duidelijk bij zetten: laat mensen werken waar hun productiviteit het hoogst is.

En dat kan ook in een kantoor zijn hè, dat zouden we bijna vergeten, maar die mensen heb je ook, die het best op een kantoor werken. Sterker nog, afgelopen week belde een goede vriendin me dat ze helemaal klaar is met thuiswerken. Haar gezellige huis was veranderd in een kantoortuin waar haar partner en kinderen allemaal keihard zitten te buffelen. „We hebben de werkstress mee naar huis genomen en nu hangt hij hier tussen de muren”, vertelde ze. Ze wilde terug naar kantoor, maar dat mocht niet van haar baas.

Laat haar toch gaan. Laat haar kiezen waar ze wil werken. Laat álle kantoorwerkers vrij om te kiezen waar ze willen werken.

Want dit zou het kunnen zijn: het einde van de tijd dat we duizenden mensen in een gebouw propten, puur omdat we dat nu eenmaal altijd al deden. Barclays, British Telecom, Facebook, Twitter – allemaal hebben ze op afstand werken omarmd als iets dat standaard veel meer dagen per week zou kunnen.

Doe het óók, werkgevers van Nederland. Ouderen geeft het de rust om langer door te werken als ze niet meer dagelijks hoeven te reizen, vergaderingen hoeven niet meer standaard twee uur te duren omdat het anders zonde is van ieders komst naar kantoor en af en toe pauze van je agile kwakende manager – daar wordt iedereen beter van.

Dat er toch nog iets moois moge groeien, op de puinhopen van het coronavirus.

Hoe was jouw week? Japke-d. Bouma wil het graag weten.

