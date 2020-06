Kanker doodsoorzaak nummer één in 2019

De meeste mensen in Nederland stierven vorig jaar aan kanker. Van de 151.885 sterfgevallen ging het om zo’n 45.000 overledenen, oftewel 29,6 procent. De tweede meest voorkomende doodsoorzaak is hart- en vaatziekten, waaraan ruim 37.000 mensen (24,6 procent) in 2019 overleden. In totaal stierven in 2019 bijna 1.500 mensen minder dan het jaar daarvoor, blijkt woensdag uit voorlopige CBS-cijfers.

Net als in 2018 was longkanker het meest voorkomende type kanker. Vorig jaar stierven daar ruim 10.000 mensen aan: ruim een vijfde van het totaal aantal sterfgevallen door kanker. Andere veelvoorkomende fatale vormen zijn kanker aan het lymfestelsel en de dikke darm. Een jaar geleden was kanker met bijna 47.000 doden ook al de oorzaak van drie op de tien sterfgevallen.

Het aantal mensen dat overlijdt aan kanker is de afgelopen decennia in absolute aantallen gestaag toegenomen, van ruim 25.000 in 1970 tot 45.000 in 2019. Vooral vrouwen stierven vaker aan kanker. Als daarentegen bij de toename rekening wordt gehouden met bevolkingsgroei en vergrijzing, daalt de sterfte aan kanker sinds eind jaren tachtig, concludeert het CBS. Het aantal mensen dat overlijdt aan hart- en vaatziekten nam de afgelopen vijftig jaar af met een kwart.

Wat betreft het aantal zelfdodingen was vorig een daling zichtbaar. In 2019 maakten 1.811 mensen een einde aan hun leven, achttien minder dan het jaar ervoor. De verschillen tussen mannen en vrouwen waren opnieuw groot, met 1.232 mannen tegenover 579 vrouwen.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl.