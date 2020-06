Kabinet investeert 20 miljoen euro in techbedrijf Smart Photonics

Het kabinet leent het jonge techbedrijf Smart Photonics 20 miljoen euro om ervoor te zorgen dat het in Nederland blijft. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Keijzer is het bedrijf, dat op zoek was naar extra productiecapaciteit, belangrijk voor het Nederlandse ecosysteem van de geïntegreerde fotonica.

Naast de lening van het kabinet, ontvangt Smart Photonics 35 tot 40 miljoen euro van een consortium van Nederlandse investeerders. Volgens Keijzer hadden zich buitenlandse geldschieters gemeld die geïnteresseerd waren in overname van de scale-up. Het Financieele Dagblad schrijft dat het gaat om Aziatische partijen. Het zou niet de eerste keer zijn geweest dat een Nederlandse fotonicaproducent in buitenlandse handen komt: eerder werd het Twentse LioniX gekocht door een Zuid-Koreaans bedrijf en werd het Eindhovense PhoeniX ingelijfd door een Amerikaans softwarebedrijf.

Het Noord-Brabantse Smart Photonics is onderdeel van Brainport Eindhoven en produceert zogenoemde wafers. Dat zijn micro-elektronische halffabrikaten die belangrijk zijn bij de productie van onder meer transistoren. Het bedrijf verkoopt de chipstechnologie wereldwijd.

Staatssecretaris Keijzer verwacht dat de technologie van Smart Photonics in de toekomst zal helpen bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen op het gebied van communicatie. De huidige technologie speelt volgens Keijzer ook al een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe applicaties die „maatschappelijke uitdagingen moeten vergemakkelijken”. Om welke applicaties het gaat, is niet duidelijk.