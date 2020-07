Ideeën zijn niet standvastig in stemmig drieluik ‘Fin de siglo’

De Argentijnse debuutfilm Fin de siglo (Eind van de eeuw) begint gedurfd. In de eerste twaalf minuten wordt geen woord gesproken. We zien de Argentijnse Ocho aankomen in Barcelona, door de straten dwalen en zijn Airbnb-appartement inspecteren. Hij gaat naar het strand en spot er een Spanjaard, Javi, naast wie hij een stukje zwemt. Pas de volgende dag spreekt hij de in een Kiss-T-shirt gehulde Javi aan vanaf zijn balkon en volgt stomende seks. ’s Avonds lopen ze samen door Barcelona, bezoeken ze een museum en praten ze over zichzelf en hun persoonlijke situatie.

Na een tijdje zegt Ocho: „Ik heb het gevoel dat wij elkaar al kennen.” Javi antwoordt dat dit ook zo is, waarna een flashback volgt naar twintig jaar eerder. Die flashback is eventjes verwarrend, vooral omdat Javi en Ocho er hetzelfde uitzien als in 2019, het jaar waarin het eerste deel van het stemmige drieluik Fin de siglo zich afspeelt.

In 1999 is Javi nog heteroseksueel en de film suggereert dat hij dit gebleven zou zijn als hij Ocho niet had ontmoet. Daarnaast is het interessant om te zien dat iemands ideeën niet standvastig zijn. In 2019 is Ocho gedecideerd, hij wil absoluut geen kinderen. Twintig jaar eerder is dat nog anders. Evenals de angst voor aids die anno 2019 grotendeels weg is dankzij de hiv-preventiepil PrEP.

De vraag wat er mogelijk zou zijn gebeurd als Ocho en Javi in 1999 bij elkaar zouden zijn gebleven wordt beantwoord in het laatste deel.

De laatste jaren brengt distributeur Arti regelmatig films uit met homoseksuele personages – meestal mannen. Die zijn bijna altijd middelmatig, maar af en toe is er een uitschieter, zoals vorig jaar de Duitse klassieker Taxi zum Klo. Ook Fin de siglo onderscheidt zich in positief opzicht, met dank aan een subtiel script met naturelle dialogen, uitstekende hoofdrolspelers en een doordachte filmstijl.

Drama Fin de siglo Regie: Lucio Castro. Met: Juan Barberini, Ramon Pujol, Mia Maestro. In: 12 bioscopen ●●●●●

