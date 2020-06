Granulietstort in natuurplas mag doorgaan

Steenbedrijf Graniet Import Benelux hoeft de stort van granuliet in de Gelderse natuurplas Over de Maas niet te staken. De Raad van State ziet geen reden het storten als illegaal te bestempelen, zoals de gemeente West Maas en Waal via een kort geding wilde bereiken.

Granuliet is een restproduct van de verwerking van graniet. Volgens de gemeente moet het als bouwstof worden aangemerkt, die niet zomaar mag worden gestort, en niet als grond, waarvoor het nu doorgaat. De gemeente vreest dat de stort gevaren voor de volksgezondheid oplevert en wil daarom dat die stopgezet wordt.

Graniet Import Benelux stelt dat granuliet gewoon als grond gezien moet worden. Het verkreeg op die basis een stortvergunning van Rijkswaterstaat, dat onder verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat valt.

Lees ook: ‘Rijkswaterstaat zette ambtenaren onder druk om afvallozing goed te keuren’

Discussie

Over de kwalificatie van granuliet is al jaren discussie. Experts trokken begin dit jaar in een uitzending van tv-programma Zembla aan de bel over het in hun ogen gevaarlijke karakter van granuliet. Volgens de Raad van State heeft het ministerie op basis van bestaande richtlijnen granuliet terecht als grond bestempeld.

Documenten die het tegendeel zouden bewijzen, hebben volgens de rechter een „intern karakter” en zijn vooral bedoeld als „gedachtevorming”.

Het ministerie laat inmiddels nader onderzoek doen naar granuliet. De gemeente West Maas en Waal gaf al eerder aan mogelijk een bodemprocedure te starten.