Geen nieuw advies over registratieplicht gokhallen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) brengt geen nieuw advies uit over de Wet kansspelen op afstand. Daartoe heeft de toezichthouder besloten nadat hij zich afgelopen week over een nieuwe uitwerking van de gokwet heeft gebogen, aldus een woordvoerder.

Aanleiding daarvoor was de aangescherpte registratieplicht voor speelautomatenhallen, die gokverslaving zou moeten tegengaan. Gokhallen moeten vanaf volgend jaar onder meer de bezoekfrequentie van alle gokkers bijhouden en hun naam, geboortedatum en burgerservicenummer opslaan.

Anders dan casinobedrijf Holland Casino en gokwebsites waren speelhallen tot voor kort vrijgesteld van de registratieplicht, vanwege de administratieve rompslomp. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) kwam daar echter dit jaar op terug. Ook in gokhallen bestaat het risico op kansspelverslaving, aldus de minister, en een toenemend of hoog aantal bezoeken is daar volgens hem een belangrijke indicator voor. Brancheorganisatie VAN Kansspelen noemt de maatregel disproportioneel.

Geen uitzondering

De AP oordeelde vorig jaar al dat het registreren van het aantal bezoeken en daaraan verbonden persoonsgegevens „ingrijpend” is, maar wel nodig om gokverslaving te voorkomen en te bestrijden. Daarom is het volgens de toezichthouder „logisch” dat voor gokhallen geen uitzondering wordt gemaakt. „Als deze verplichting voor gokhallen niet nodig is, waarom dan wel voor casino’s en goksites?”, aldus een woordvoerder.

De AP betwijfelt wel nog altijd of „het ingrijpende stelsel als geheel” – waaronder ook de meer uitgebreide registratie van gegevens door online aanbieders – écht nodig is. Het effect ervan moet na drie jaar „goed worden bekeken”. Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt de aangescherpte registratieplicht voor gokhallen bij voorbaat geschrapt. Vorige week werd een motie aangenomen waarin minister Dekker wordt opgeroepen de maatregel te heroverwegen. In plaats daarvan zou er een meer doelgerichte aanpak moeten komen, zodat de bezoeker die al tien jaar zonder problemen een gokje waagt zijn persoonsgegevens op zak kan houden.