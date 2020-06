Franse reclamewaakhond verbiedt spotje van fietsenmaker VanMoof

Een toekomstbeeld van benauwende files en ronkende uitlaten, vervuilende industriële schoorstenen en dringende mensenmassa’s weerspiegeld in een wegsmeltende auto. In de laatste seconden van deze video verandert de auto in een elektrische fiets. De verholen boodschap: deze e-bike moet je kopen om de wereld te redden van de ondergang door klimaatverandering.

Dit spotje van de Nederlandse fietsfabrikant VanMoof boezemt de Franse reclamewaakhond Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) dusdanig veel angst in, dat het heeft besloten de reclame te verbieden. Dat meldt persbureau AFP dinsdag op basis van een ingeziene brief van ARPP aan de fietsfabrikant.

Sommige van de toekomstscenario’s in de weerspiegeling van de auto zouden „niet in verhouding” zijn met de werkelijkheid en „de gehele auto-industrie in diskrediet brengen door alle schuld op haar af te schuiven”. Ook zou het spotje volgens ARPP een „klimaat van angst creëren.” De reclame moet volgens de waakhond aangepast worden voordat het op televisie uitgezonden mag worden. Het is de eerste keer dat een fietsreclame wordt verboden.

Auto-industrie

VanMoof heeft kritisch gereageerd op de beslissing van de Franse waakhond. Auto’s zouden in de reclame niet de schuld krijgen van het klimaatprobleem. Het spotje zou juist de „kijker uitnodigen om mobiliteit in de stad te heroverwegen voor een schonere, groenere toekomst.”

„Met de video wil VanMoof mensen inspireren om na te denken over de manier waarop ze bewegen, en te laten zien hoe ze de wereld waarin ze leven positief kunnen beïnvloeden”, aldus het bedrijf in een verklaring. De reclame werd bovendien eerder in Nederland en Duitsland uitgezonden en daar goed ontvangen door kijkers, stelt VanMoof.

Bovendien laat de e-bikemaker weten te vermoeden dat ARPP de Franse auto-industrie in bescherming probeert te nemen. „Het is verbazingwekkend dat autobedrijven hun milieuproblemen mogen verdoezelen, terwijl degene die deze kwestie ter discussie stelt, wordt gecensureerd”, aldus VanMoof-oprichter Taco Carlier. Sinds de coronacrisis verkeert de auto-industrie door teruglopende verkoopcijfers in moeilijkheden. Zo kondigde autofabrikant Renault eind mei aan wereldwijd 15.000 banen te schrappen, waarvan 4.600 in Frankrijk zelf.

Het betreffende spotje van fietsfabrikant VanMoof, verboden door reclamewaakhond ARPP: