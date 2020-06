Filmcomponist en muzikant Johnny Mandel (94) overleden

De Amerikaanse componist en pop- en jazzmuzikant Johnny Mandel is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vriend en muzikant Michael Feinstein maandagnacht op sociale media bekendgemaakt. Het is niet duidelijk waaraan de componist is overleden.

Mandel componeerde en arrangeerde muziek voor ruim dertig Hollywood-films, maar schreef ook voor muzikanten. Hij maakte muziek voor onder anderen vocalisten als Frank Sinatra, Barbra Streisand en Michael Jackson. De eerste plaat waar hij grote bekendheid mee vergaarde was I Want to Live!. Het album maakte hij voor de gelijknamige film uit 1958 en leverde Mandel zijn eerste Grammy-nominatie op.

Vijf Grammy’s

In totaal won Mandel voor zijn werk vijf Grammy’s. Voor het nummer ‘Shadow of Your Smile’, te horen in de film The Sandpiper, won hij naast een Grammy ook een Oscar. Veel bekendheid bij het grote publiek vergaarde Mandel bovendien met het openingsnummer ‘Suicide is Painless’ van MASH, de Amerikaanse film (1970) en latere gelijknamige televisieserie (1972-1983). Andere bekende werken zijn ‘Emily’ voor de film The Americanization of Emily (1964) en ‘Close Enough for Love’ voor Agatha (1979).

„De wereld zal nooit helemaal hetzelfde zijn zonder zijn humor, scherpzinnige blik op het leven en de menselijkheid”, schrijft Feinstein over het overlijden van de „buitengewone componist-arrangeur en briljant talent” Mandel. „Hij was een genie en een van mijn favoriete schrijvers, arrangeurs en persoonlijkheden. Hij was een beest”, aldus de Canadese jazzzanger Michael Bublé. Mandel laat een vrouw en dochter achter.

‘Suicide is Painless’, het openingsnummer voor de film en serie MASH: