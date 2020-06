Eerste Kamer stemt in met Brexit-noodwet voor dubbel paspoort

Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen, kunnen een dubbele nationaliteit krijgen wanneer zij in de knel komen bij een Brexit zonder afspraken tussen de Europese Unie en het VK. Andersom mogen zij die hun Nederlanderschap hebben ingeruild voor een Brits paspoort na het Brexit-referendum in 2016, hun nationaliteit in dat geval terugvragen. Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met deze speciale wet. Alleen de fracties van het CDA, PVV en ChristenUnie stemden tegen.

Het wetsvoorstel was ingediend Tweede Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66), Lodewijk Asscher (PvdA), Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS), Jeroen van Wijngaarden (VVD) en Bram van Ojik (GroenLinks). Tegenstanders van de noodmaatregel, waaronder de PVV, vrezen dat het hebben van een dubbel paspoort leidt tot belangenverstrengeling en dubbele loyaliteit. Het kabinet had eveneens moeite met het wetsvoorstel omdat deze voor rechtsongelijkheid zou zorgen. Bepaalde burgers zouden daarmee wél een dubbele nationaliteit kunnen aanvragen.

Initiatiefnemer Sjoerdsma bracht daar tegenin dat het gaat „om een unieke situatie en om een sterk afgebakende groep”. Mocht het VK en de EU er aan het einde van de huidige overgangsfase (eind dit jaar) er niet uit komen, dan worden zij voor het blok gezet: vertrekken uit het VK of hun Nederlanderschap verliezen. Bovendien is de noodwet tijdelijk: mocht er zo’n No Deal-Brexit komen, krijgen burgers na inwerkingtreding van de noodwet zes maanden de tijd om een tweede nationaliteit aan of terug te vragen.

Rechten geschonden

Sjoerdsma is blij met de brede steun voor de noodwet. „Nu ze er aan de overkant van de Noordzee een chaos van gemaakt hebben, slaat de Nederlandse politiek de handen ineen. Nederlanders in het VK mogen niet gegijzeld worden door de Brexit”, zegt hij in een eerste reactie tegen NRC. De Brexit-noodwet treedt volgens Sjoerdsma in werking als het parlement of het kabinet constateert dat rechten Nederlanders worden geschonden.

Eerder deze maand werd duidelijk dat de Britten de overgangsfase van de Brexit definitief niet zullen verlengen. Dat betekent er voor het einde van het jaar afspraken moeten worden gemaakt over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. Op sommige vlakken is er nog altijd geen akkoord, zoals onder meer over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland en de regels voor visserij. De complexe onderhandelingen verlopen stroef en liepen vertraging op door de uitbraak van het coronavirus.