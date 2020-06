Geen grote bijeenkomsten dit jaar tijdens Congo’s dag van de Onafhankelijkheid. Door de coronacrisis waren de meeste publieke vieringen afgelast, het budget werd gebruikt voor de strijd tegen Covid-19. Het moest een dag van stille „overpeinzing” worden, aldus de regering Maar dankzij een onverwachte stap van de voormalige kolonisator verliep de dertigste juni in Congo dit jaar toch niet geheel geruisloos.

De Belgische koning Filip stuurde dinsdag een brief naar president Félix Tshisekedi waarin hij spijt betuigde voor de wandaden die in de vorige eeuw waren begaan onder Leopold II en later onder het bewind van de Belgische staat. Dichter bij officiële excuses voor het koloniaal verleden kwam tot nu toe geen Belgisch staatshoofd.

De Congolese minister van Buitenlandse Zaken, Marie Tumba, sprak dan ook van een „gebaar dat de harten van Congolezen verwarmt”. Via koning Filip legde België „de basis voor diepgaande verandering”.

‘Geschiedenis herschrijven’

Vanuit het kantoor van de president kwam dinsdag nog geen reactie, maar Tshisekedi had maandagavond al gesproken over de relaties met de voormalige overheerser, tijdens de traditionele nationale rede voorafgaand aan Onafhankelijkheidsdag. Hij riep op tot een gezamenlijk „herschrijven” van de geschiedenis, opdat die „goed wordt onderwezen” en prees Filip, die „probeert de banden tussen onze twee landen te versterken zonder ons gemeenschappelijke verleden te ontkennen”. Hij sprak over het opbouwen van „harmonieuze relaties”, die hij zelf eerder in België persoonlijk had ervaren.

Tshisekedi bracht eerder enkele jaren in ballingschap door in Brussel. In 2018 keerde hij terug naar Congo en stelde zich kandidaat voor het presidentschap. Zijn eerste staatsbezoek na zijn verkiezing was aan België. Daarmee was hij het eerste Congolese staatshoofd in twaalf jaar tijd dat België officieel bezocht. Inmiddels zit hij in Kinshasa zelf in zwaar weer, nadat prestigieuze bouwprojecten vastliepen in corruptie, met een slepende rechtszaak en veroordeling tegen zijn voormalig stafchef tot gevolg. In afgelopen dagen liep een geschil over juridische hervormingen zo hoog op, dat de minister van Justitie kort werd gearresteerd en de premier dreigde de coalitie op te breken. Tshisekedi maakte maandagavond van de gelegenheid gebruik om in te gaan op een aantal van die politieke problemen in zijn toespraak. Zo beloofde hij geen hervormingen door te voeren “die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ondermijnen”.

Veel Congolezen reageerden eerder op sociale media verheugd op de betogingen in België en de hernieuwde oproep van demonstranten en politici om in het reine te komen met het koloniale verleden. Ook het beschadigen van beelden van Leopold II werd bejubeld. In Congo zelf zijn standbeelden van Leopold allang verdwenen. In de jaren 60 en 70 beval dictator Mobutu Sese Seko een „authenticiteitscampagne” om alle imperialistische overblijfselen te verwijderen.

Maar veel Congolezen toonden zich ook cynisch: het zou tijd worden. Het verwijt dat België zijn koloniale wandaden weigerde te erkennen, bestaat al lang. Sommigen Congolezen zijn ook kritisch dat de koning pas onder druk van de internationale antiracismeprotesten van de laatste weken in actie komt. Ook hekelen ze dat Filip met geen woord rept dat België na de onafhankelijkheid van Congo nog jarenlang geld uit het land onttrok.

In België reageerde onder meer Pierre Kompany, die twee jaar geleden de eerste burgemeester met Congolese roots werd, op de spijtbrief. Hij woonde dinsdagmiddag met de Belgische premier Sophie Wilmès een kleine ceremonie bij in een basiliek in Koekelberg, Brussel. „Als iemand zich in die zestig jaar heeft uitgesproken, is hij het”, liet Kompany weten over Filip. Hij prees de emotionele band die de koning klaarblijkelijk heeft met Congo en het koloniaal verleden, en zei dat het debat daarover „niet moet afnemen”.

Mondkapjes tegen corona in Bukavu. Zogeheten ‘sapeurs’, een populaire subcultuur in Congo, kleden zich als echte dandy’s. Foto Raissa Karama Rwizibuka/Fondation Carmignac Marktkooplui en klanten op een drukke markt in de stad Goma, in het oosten van Congo. Er geldt een lockdown, maar daaraan kan niet iedereen voldoen. Foto Moses Sawasawa/Fondation Carmignac Bij een Black Lives Matter-protest in Brussel werd ook gedemonstreerd tegen een standbeeld van koning Leopold.

Foto Pamela Tulizo/Fondation Carmignac De standbeelden van koloniale figuren werden in DR Congo in de jaren 60 en 70 van hun sokkel gehaald, en zijn nu in ‘didactische context’ te zien in een nationaal museum. Foto Justin Makangara/Fondation Carmignac Straatbeeld in de Congolese hoofdstad Kinshasa. Foto Justin Makangara/Fondation Carmignac Een medewerker van een ‘gezondheidsteam’, die probeert het publiek te informeren over Covid-19. Hij draagt beschermde kleding. Foto Justin Makangara/Fondation Carmignac

Congolese fotografen over DR Congo

De foto’s in deze slider zijn afkomstig uit het project Congo in Conversation, dat eerder dit jaar werd opgezet door de organisatie achter de Carmignac-prijs voor fotojournalistiek. Laureaat Finbarr O’Reilly zou dit jaar in een periode van zes maanden afreizen naar de Democratische Republiek, voor reportages en een fotoboek over mensenrechten, milieu en ontwikkeling in het land. Door de wereldwijde coronacrisis kon hij na februari niet meer naar Congo. In plaats daarvan ontwikkelde hij het losse project Congo in Conversation, in samenwerking met lokale fotografen. Hij vertelt aan NRC: „Door samen te werken ontstaat een veel completer en genuanceerder beeld van Congo - dat geldt eigenlijk voor alle verhalen van het Afrikaanse continent. Buitenlandse, Westerse verslaggevers op reportage kennen het land niet echt, en zien of begrijpen niet alles. Dat geldt ook voor de lokale journalisten - zij zijn zo gewend aan bepaalde zaken dat die niet meer opvallen. Als mensen met die achtergronden samenwerken, komen ze tot een betere weergave van hoe het echt gesteld is met Congo.” Voor het project treedt O’Reilly nu op als redacteur en curator van de lokale fotografen - zeker een dozijn journalisten doen inmiddels mee, voornamelijk in de grote steden. Er verschijnen wekelijks reportages van hun hand op een speciale website. Behalve een manier om actuele ontwikkelingen toch in beeld te kunnen brengen, hoopt de Brits-Canadese fotograaf - hijzelf won meerdere World Press Photo awards en woonde jaren in West- en Centraalfrika - op een verder gaande impact: „Er is in Congo geen fotovakschool. Alle fotografen die deelnemen, hebben zichzelf het vak aangeleerd. In dit project zorgen we ervoor dat zij naar internationale maatstaven verdienen aan werk dat ze via ons verkopen. Zo wordt dit project een platform, zodat zij zich en hun werk kunnen presenteren aan internationale media die later misschien met hen willen samenwerken. Het is een unieke kans, voor de fotografen en het publiek.” De fotograaf Justin Makangara werkt vanuit Kinshasa. Hij komt uit het oosten van Congo, verhuisde van met zijn jonge gezin (vier kinderen) naar de hoofdstad en zegde in 2013 zijn baan als bankier op om als footjournalist te werken. „Dat was een flink risico, niet iedereen in mijn omgeving begreep dat ik fotograaf wilde worden. Maar het is wat ik het liefste doe, ik ben erg trots als ik erin slaag mensen en hun leven te portretteren.” Voor Congo in Conversation werkte hij aan reportages over elektriciteit en schoon water - beide ook cruciale problematiek in het licht van de bestrijding van Covid-19 in DR Congo. „Corona speelt nu op alle reportages op de achtergrond mee. Het bepaalt waar we heen kunnen, wat we kunnen fotograferen. We willen onszelf en onze onderwerpen niet in gevaar brengen.” Makangara maakte ook de fotoserie over de koloniale standbeelden in Congo. Die werden in jaren 60 en 70 verwijderd uit het straatbeeld. Ze zijn nu te zien in een nationaal museum in Kinshasa. „Dat was vanwege corona eigenlijk dicht, maar na lang aandringen kon ik langskomen”, vertelt Makangara. „Ik vond een geschiedkundige die me langs de beelden kon nemen. De standbeelden hebben een historische, didactische waarde.” Een deelnemende fotograaf die op haar beurt vast zat in Brussel door de lockdown daar, maakte een reportage over Black Lives Matter-protesten bij een standbeeld van koning Leopold.