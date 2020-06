Deel Duitse elite-eenheid van leger opgeheven om rechts-extremistische incidenten

Het Duitse ministerie heeft één van de vier commando-eenheden van het Duitse leger opgeheven na een reeks incidenten in de extreem-rechtse sfeer. Dat schijven Duitse media dinsdag. Het gaat om het zogenoemde Kommando Spezialkräfte (KSK), een elite-korps. Internationale oefeningen van het hele KSK worden per direct geschrapt.

De commando-eenheid die wordt opgeheven, bestaat uit zo’n zeventig militairen. De overige drie worden gereorganiseerd. Het besluit om een commando op te heffen, komt niet onverwacht. De speciale eenheid van het leger kwam de afgelopen jaren meermaals in het nieuws. Drie jaar geleden kwam bijvoorbeeld naar buiten dat een aantal commando’s tijdens feestjes de Hitlergroet had gebracht, wat in Duitsland strafbaar is. Ook luisterden militairen naar neonazi-rockmuziek.

In mei werd een KSK-militair opgepakt omdat hij een wapenarsenaal en explosieven in huis bleek te hebben, samen met nazi-gerelateerde objecten. Hij zou zich hebben voorbereid op een aanslag.

Meer toezicht

Afgelopen maart werden negen leden bestraft omdat zij zich positief hadden uitgelaten over nazistische ideologieën. Er loopt momenteel nog een onderzoek door de Militaire Contraspionagedienst (MAD) naar twintig gevallen van extremisme binnen de eenheden, zo meldt dagblad Die Welt. De incidenten zijn aanleiding tot zorg bij de legerleiding en het ministerie van Defensie. De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wil de eenheid ingrijpend hervormen. Zo moet er meer toezicht op de opleiding komen.

De KSK behoren tot de best getrainde elitetroepen ter wereld. Zij worden opgeleid voor gevaarlijke operaties in het buitenland en zijn onder meer gespecialiseerd in het bevrijden van gijzelaars. Door terughoudendheid in de Duitse politiek worden zij zelden voor zulke klussen ingezet.