Doodstraf voor Iraanse dissident die via internet protesten aanwakkerde

De Iraanse dissident Ruhollah Zam, die via een online nieuwskanaal protesten tegen het regime aanwakkerde, is dinsdag ter dood veroordeeld. Dat hebben de Iraanse autoriteiten bekendgemaakt, meldt persbureau AP. Zam woonde in ballingschap in Parijs, maar onder onduidelijke omstandigheden belandde hij eind vorig jaar toch in Iraanse gevangenschap.

Zam beheerde tijdens de grootschalige protesten in 2017 en 2018 het kanaal AmadNews, op het sociale medium Telegram. Hij riep zijn meer dan 1 miljoen volgers op compromitterende informatie te uploaden over het regime, bijvoorbeeld over corruptie of seksschandalen. Zam plaatste ook instructies voor het maken van molotovcocktails. Op dat moment woonde hij al in Parijs. Hij was daar terecht gekomen nadat hij vanwege een eerdere arrestatie Iran was ontvlucht.

Lees meer over de Iraanse protesten: Arme Iraniërs geloven de regering niet meer

In oktober vorig werd Zam gearresteerd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Hoe en waar Zam is opgepakt, is nog steeds onbekend. De Revolutionaire Garde liet alleen weten dat de arrestatie het resultaat was van een „slimme operatie, waarbij met moderne inlichtingenmethoden buitenlandse diensten om de tuin werden geleid”. De dissident zou volgens de Iraniërs bescherming hebben genoten van de Franse, Amerikaanse en Israëlische geheime diensten.

Vreemd telefoontje

Zams vrouw zei later volgens de BBC en The Financial Times dat haar echtgenoot naar Irak was afgereisd voor zaken. Nadat ze een vreemd telefoontje van hem had gekregen, hoorde ze een paar dagen niets meer. Vervolgens dook Zam plotseling op in een uitzending van de Iraanse televisie, waar hij zijn excuses aanbood voor zijn activiteiten.

De Iraanse protesten in december 2017 en januari 2018 gingen over de slechte economische situatie in het streng islamitische land. Tienduizenden betogers maakten ook hun ongenoegen duidelijk over de corruptie en de dictatoriale overheersing door de regering. Sociale media als Telegram speelden een belangrijke rol bij de maatschappelijke onrust. Telegram werd tijdens de protesten geblokkeerd door de regering en later helemaal verboden.