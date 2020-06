Crimineel Jan B. aangehouden voor wapenbezit in Brabant

De veroordeelde crimineel Jan B. is dinsdag opgepakt bij zijn huis in het Brabantse Hulten. Dat bevestigt zijn advocaat na berichtgeving van de politie. Volgens een politiewoordvoerder wordt B. verdacht van wapenbezit. De recherche is bezig met een groot onderzoek in de omgeving, dat naar verwachting de hele dag zal duren. Waar de agenten naar zoeken wil de politie niet kwijt.

Het is niet de eerste keer dat de 69-jarige B. in verband wordt gebracht met wapenbezit. In maart 2017 werd de Brabander veroordeeld tot een celstraf van ruim vijf jaar voor de handel in en het bezit van een grote hoeveelheid wapens en munitie. Hij zou wapens hebben geleverd aan een criminele organisatie die in verband wordt gebracht met een liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt eind 2012. De politie kwam B. destijds op het spoor bij onderzoek naar de Amsterdamse mocromaffia.

In januari 2017 werd B. bovendien tot 2,5 jaar celstraf veroordeeld voor het laten verdwijnen van het lijk van een voormalig lid van motorclub No Surrender Freddy Janssen. Hij zou zichzelf hebben doodgeschoten in een bos bij Oosterhout, nadat B. hem een wapen gaf. Zijn stoffelijk overschot werd later in stukken gezaagd gevonden in het Marktkanaal bij Den Hout. In hoger beroep werd B. vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Lees ook dit profiel over B.: Was Jan B. hofleverancier van de mocromaffia?