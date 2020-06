Comedy-icoon, acteur en filmregisseur Carl Reiner (98) overleden

De Amerikaanse scenarioschrijver, acteur en filmregisseur Carl Reiner is maandagnacht op 98-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn assistente dinsdag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. Reiner is negenvoudig Emmy Award-winnaar, de belangrijkste Amerikaanse prijs voor televisieprogramma’s. Waaraan Reiner is overleden, is niet bekendgemaakt.

Reiners loopbaan in onder meer televisie, film en theater bestreek meer dan zeventig jaar. Hij vergaarde bekendheid in de jaren vijftig als schrijver van en acteur in de live televisieprogramma’s Caesar’s Hour en Your Show of Shows, met Sid Caesar in de hoofdrol. De programma’s bestonden uit een mix van sketches en muzikale optredens en worden als baanbrekend voor latere comedyshows beschouwd.

In de jaren zestig ontwikkelde Reiner de Dick Van Dyke Show, waarin hij ook acteerde. Een van zijn bekendste sketches is ‘The 2000 Year Old Man’, samen met komiek en acteur Mel Brooks. De gelijknamige plaat waarop de sketch werd uitgebracht leverde het duo een Grammy Award op. Meer recent was hij te zien in Ocean’s Eleven, Twelve en Thirteen.

‘De grootste’

Amerikaanse vakgenoten hebben op Reiners overlijden gereageerd. Hij was volgens filmregisseur Ron Howard „een briljant komedietalent met hart en intellect, of het nu gaat om schrijven, regisseren, produceren of optreden.”. Late-night comedy-presentator Stephen Colbert noemde hem „de grootste”.

Carl Reiner laat drie kinderen achter. „Gisteravond is mijn vader overleden. Terwijl ik dit schrijf, doet mijn hart pijn. Hij was mijn lichtbaken”, schrijft filmregisseur, acteur en zoon Rob Reiner.

De sketch ‘The 2000 Year Old Man’, samen met Mel Brooks: