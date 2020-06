BAM schikt voor 200 miljoen euro voor instorting Keuls stadsarchief

Bouwbedrijf BAM heeft met de stad Keulen en het openbaarvervoersbedrijf KVB voor 200 miljoen euro geschikt in de zaak rond de instorting van het Keulse gemeentearchief bij bouwwerkzaamheden in 2009. Het geld komt goeddeels van de verzekeraar, maar BAM reserveert voor dit jaar ook 40 miljoen euro op de jaarrekening, maakt het bedrijf dinsdag bekend. Het archief stortte in tijdens werkzaamheden aan een metrolijn in de stad. Twee mensen kwamen om het leven.

BAM’s werkmaatschappij Wayss & Freytag Ingenieurbau werkte in de bouwcombinatie ARGE aan de metrolijn toen de bouwput volliep met water. Het archief werd snel ontruimd, maar het was niet te voorkomen dat het pand in een dertig meter diep gat stortte. Ook twee appartementengebouwen stortten in, waarbij twee bewoners om het leven kwamen. Jarenlang had het voorval grote gevolgen voor het gebied. Onder meer een aantal scholen met honderden leerlingen moest elders ondergebracht.

Het leeuwendeel van de collectie, met daarin onder meer honderden jaren oude boeken en documenten, raakte bedolven. Het is gelukt om 95 procent te bergen, maar vele duizenden objecten moesten gerestaureerd worden. Dat project zal tientallen jaren werk zijn. De kosten voor de restauratie bedragen volgens het stadsbestuur zo’n 700 miljoen euro. De totale schade werd geschat op 1,33 miljard euro.