‘Bacurau’ speelt spel met metafoor en strakke logica

Misschien is het allemaal een trip. Maar zijn de beste films niet vaak een trip of een droom omdat ze op de werkelijkheid lijken maar een paar regels naar hun hand hebben gezet, zodat je als kijker als een ruimtereiziger in een vreemdbekend universum arriveert waarvan je gaandeweg de spelregels moet ontdekken?

Bacurau van de Braziliaanse regisseur Kleber Mendonça Filho (Neighboring Sounds, Aquarius), die dit keer de regiecredit deelt met zijn vaste production designer Juliano Dornelles, plugt via de verstoorde radiosignalen tijdens de openingscredits direct in op je onderbewuste. Daarna mengen zich western, sciencefiction, mystery, politieke satire naadloos tot een magisch-realistische droom, die de liefdesbaby van David Lynch en Alejandro Jodorowsky zou kunnen zijn.

Een jonge vrouw keert terug naar een afgelegen dorp in de Noord-Oostelijke Braziliaanse ‘sertão’ voor de begrafenis van haar grootmoeder om te ontdekken dat door een digitale wipe-out het plaatsje van de kaart is geveegd. Tegelijkertijd arriveert een groepje schietgrage ‘toeristen’ onder leiding van cultacteur Udo Kier. Wat op het eerste gezicht lijkt op een reeks escalerende gewelddadige gebeurtenissen blijkt onderdeel van een bizar masterplan.

Net als in Mendonça’s eerdere films moet je de meest letterlijke gebeurtenissen soms metaforisch interpreteren om de strakke, weerbarstige en onbarmhartige logica te ontdekken van het spel dat hij speelt. Wedden dat Bacurau na één keer kijken opduikt in je dromen? En dat je hem daarna nog een keer wilt zien?

Mystery Bacurau Regie: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Met: Bárbara Colen, Thomas Aquino, Silvero Pereira, Sônia Braga, Udo Kier. In: 32 bioscopen ●●●●●

