Genietend van het mooie weer parkeer ik met een grote grijns mijn oude Alfa Spider bij de bouwmaterialenhandel. „Hij rijdt nog”, zegt een man die net z’n winkelkarretje terugbrengt. Gewend als ik ben aan smalende opmerkingen over Alfa Romeo reageer ik geprikkeld. „Natuurlijk rijdt hij nog. Die auto verkeert in topconditie, waarom zou hij niet meer rijden?” „Ik bedoel”, antwoordt de man onverstoorbaar, „dat de auto niet op de handrem staat”.

