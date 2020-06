Airbnb naar de rechter om terugbetaling servicekosten

Verhuurplatform Airbnb is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat het gefactureerde servicekosten terug moet betalen aan klanten. Dat meldt persbureau ANP dinsdag. Airbnb verzet zich daarmee tegen een uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam in maart. Die oordeelde dat Airbnb door zowel bij verhuurders als huurders servicekosten in rekening te brengen (‘het dienen van twee heren’) de wet overtreedt.

Deze uitspraak is volgens Airbnb tegenstrijdig met een beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof oordeelde in december dat de verhuursite moet worden gezien als een „dienst van een informatiemaatschappij” en niet als een makelaar. Airbnb heeft gevraagd de Hoge Raad bij de behandeling te betrekken.

Het verhuurplatform kon eerder niet in beroep tegen de zaak in Amsterdam, omdat het geclaimde bedrag te laag was. Pas vanaf een vordering van minimaal 1.750 euro bij een dergelijke uitspraak in beroep worden gegaan. De zaak was aangespannen door een man die 470 euro aan bemiddelingskosten terug vroeg voor het huren van zeven woningen tussen 2016 en 2018. Airbnb bracht bij de verhuurders van die woningen ook servicekosten in rekening. „Als een bemiddelaar zowel een verhuurder als een huurder dient, mogen aan de huurder geen kosten in rekening worden gebracht, alleen aan de verhuurder”, aldus de rechter.

Door de uitspraak van de Amsterdamse kantonrechter sloten duizenden andere Nederlanders zich aan bij claimbedrijven om hun bemiddelingskosten terug te vragen. Deze Nederlandse claimbedrijven verdedigen 32.000 Nederlandse klanten. In totaal gaat het om 6,5 miljoen euro verdeeld over 115.000 facturen. De bemiddelingskosten die Airbnb klanten rekent, kunnen tot 20 procent van de overnachtingsprijs oplopen.