Afghaanse Alamo geeft migraine

Oorlogsfilm The Outpost Regie: Rod Lurie. Met: Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom, Milo Gibson.

Scott Eastwood, Milo Gibson: de zonen van rechts Hollywood verzamelen zich in The Outpost om een islamitische horde het hoofd te bieden. Het betreft een dramatisering van de slag om Kamdesh van 3 oktober 2009, toen de Taliban de Amerikaanse buitenpost Keating half onder de voet liepen voor ze weer de bergen in gebombardeerd werden. Dat leverde veel lijkzakken, Purple Hearts en Medals of Honor op.

The Outpost is een update van neokoloniale belegeringsfilms als The Alamo of Zulu Dawn, met Taliban als exotisch kanonnenvoer. Hier volgt het beleg op een klein uur Vietnamclichés over camaraderie, zinloos verlies, PTSS en cynisme over de legerleiding: eind 2009 was dat generaal McChrystal, geparodieerd door Brad Pitt in de film War Machine, die dicht op de Afghaanse bevolking ‘hearts and minds’ wilde winnen.

Afghanen figureren als laffe bondgenoten die zich bij het eerste schot op het toilet verstoppen, stugge, onwetende boertjes of gezichtsloze Taliban. Maar spannend wordt The Outpost niet, omdat de film onvoldoende investeert in zijn vele personages. De cast blijft een amorfe camouflagevlek die „come on motherfuckers” en „move move move” schreeuwt. Het schuddende, subjectieve camerawerk veroorzaakt eerder hoofdpijn dan opwinding, en na drie kwartier onafgebroken machinegeweervuur slaat die hoofdpijn onherroepelijk om in migraine.

