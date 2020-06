Zes Zeeuwse tieners opgepakt voor neersteken 14-jarige

De politie heeft zondag zes verdachten aangehouden voor een steekincident in Goes waarbij een jongen van 14 gewond is geraakt, meldt de politie maandag. De verdachten zijn allemaal 15 of 16 jaar oud. De politie kan nog niets zeggen over de toedracht omdat daar nog onderzoek naar wordt gedaan. Het slachtoffer is niet in levensgevaar.

Het steekincident was zondag rond 21.00 uur ‘s avonds. Niet veel later werden de verdachten aangehouden. Nog altijd zitten zij vast, zo meldt de politie, later maandag worden ze gehoord. Ook wil de politie graag met het slachtoffer spreken om te horen wat er precies is gebeurd. Zowel de verdachten als het slachtoffer komen niet uit Goes, maar uit Vlissingen en Middelburg. Of ze elkaar al kenden kon de politie nog niet zeggen.

Het incident is gefilmd en ook waren er getuigen. In het nabijgelegen kanaal werd naar aanleiding van die informatie nog door duikers gekeken of het gebruikte wapen te vinden was. Die zoekactie heeft niets opgeleverd.

Zaterdag werden in Den Haag nog drie verdachten van 15 en 16 jaar aangehouden voor een andere mishandeling in diezelfde stad. Ze zouden een man van 27 hebben geschopt, geslagen en in zijn rug gestoken. Diezelfde dag werd in Den Helder een meisje van 14 met geweld beroofd. In die zaak zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie is op zoek naar een meisje van een jaar of 15 en een jongen van 17. Van een wapen maakt de politie geen gewag, maar het slachtoffer werd wel getrapt.