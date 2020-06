Voormalig atleet Roelf B. accepteert celstraf om drugshandel Hongarije

Voormalig atleet Roelf B. accepteert een strafaanbod van acht jaar van het Hongaarse OM. B. werd vorig jaar samen met een vriend opgepakt voor drugshandel op het Hongaarse muziekfestival Sziget. Dat bevestigt zijn advocaat maandag aan NRC, naar aanleiding van berichtgeving door de Volkskrant. Beide verdachten bekenden eerder al schuld.

Maandag presenteert het Hongaarse OM de strafvoorstellen die ze eerder deden voor B. (22) en zijn vriend Gert-Jan N. (23). Het voorstel voor N. is tien jaar, omdat hij volgens het OM de drugs in had gekocht en het initiatief nam voor de drugssmokkel en -handel. Of ook hij akkoord gaat met zijn strafvoorstel, is vooralsnog niet bekend.

Inhoudelijke behandeling

Als de verdachten allebei het aanbod accepteren, wordt de zaak verder niet inhoudelijk behandeld. De rechter moet dan beslissen of de straf proportioneel is. Als dat het geval is, mogen de verdachten hun straf in Nederland uitzitten. Als N. niet akkoord gaat met de strafeis, wordt de zaak mogelijk later inhoudelijk behandeld. In dat geval loopt hij het risico op een levenslange gevangenisstraf.

De twee mannen uit Stadskanaal werden in augustus 2019 opgepakt op Sziget met duizenden xtc-pillen, een paar honderd gram marijuana en honderden voorgedraaide joints, met een straatwaarde van 300.000 euro. Roelf B. liep bij het EK in 2017 nog de estafette met topsprinter Churandy Martina.

De Hongaarse justitie gaf destijds beelden vrijgegeven van de auto waarin de drugs werden gevonden: