Schatkistjes opduiken uit de diepzee

Deep Blue brengt met bordkarton en plastic het gevoel van klotsend water en onpeilbare diepten naar je keukentafel. In dit bordspel zul je als Jacques Cousteau of Sylvia Earle duikexpedities optuigen, op zoek naar schatten, gevaar en roem.

Duikexpedities zijn het hoogtepunt van het spel. Bij elke duik grabbel je in een zakje met steentjes. Wat ga je tegenkomen, wat sleep je mee naar boven? Naast schatten, voorgesteld door zilveren, gouden of glitterende steentjes, zitten er ook gevaren in het zakje. Misschien raakt je zuurstof op (blauw steentje) of kom je een zeemonster tegen (zwart steentje).

En vergeet niet dat er kapers op de kust zijn. Elke concurrent die in de buurt is, mag zich aansluiten bij een expeditie. Alle deelnemers delen in de winst, maar alleen de expeditieleider bepaalt hoe diep en lang de duik duurt. Wie zich niet meer tegen monsters of zuurstoftekorten kan beschermen, valt af. Zo ontstaat een heerlijke dynamiek: listige expeditieleiders zoeken het gevaar op door te blijven duiken, zodat concurrenten stuk voor stuk afvallen.

Deep Blue is een genereus spel. Schatkistjes raken met iedere duik voller. Pas als aan het einde van het spel de laatste dukaat is geteld, is duidelijk wie de winnaar is. (LB)

Deep Blue, 1- 5 spelers, 45 euro. Solo spelen kan met het extra scenario dat te vinden is op de site van uitgever Days of Wonder

Cloudpunk Wil je als Harrison Ford in Blade Runner tussen de neonlichten van een corrupte stad vliegen? De regen valt in Cloudpunk hard op het dak van je vliegende bestelbus. Je speelt de kersverse, idealistische pakjesbezorger Rania, die op haar eerste nacht bij een koeriersbedrijf worstelt met de bezorging van pakjes met ethisch bezwaarlijke lading. Hond Camus biedt als stemassistent afleiding en steun. Verandert Rania van groentje in last courier standing? Dun verhaal, maar de sfeer doet alles. (LM) Cloudpunk, PS4, Xbox One, Switch en pc, 19,99 euro

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 juli 2020