Partij Henk Otten wordt ‘het geoliede motorblok’ achter Henk Krol

Henk Otten en zijn partij GO fuseren met de nieuwe partij van Henk Krol, de Partij voor de Toekomst. Dat bevestigen Otten en Krol maandagochtend na berichtgeving in De Telegraaf. Krol moet bij de komende verkiezingen de lijsttrekker worden, Otten de partijvoorzitter. De politici zeggen dat deze stap moet zorgen voor „de broodnodige consolidatie” in de Nederlandse politiek.

Zowel GO als de Partij voor de Toekomst is opgericht door politici die zich hebben afgesplitst van andere politieke partijen. Krol was de leider en Tweede Kamerfractievoorzitter van 50PLUS tot hij daar met ruzie met andere politici en het bestuur vertrok. Femke Merel van Kooten sloot zich bij hem aan. Zij zat in de Tweede Kamer als lid van de Partij voor de Dieren, maar ging daar weg omdat die partij volgens haar onvoldoende oog had voor de mens. GO ontstond nadat Henk Otten was vertrokken bij Forum voor Democratie, dat hem royeerde na een hoog opgelopen conflict in de partijtop. Hij was al sinds de oprichting bij FVD betrokken, was lid van het bestuur en zat ook in de Eerste Kamer.

In de samenwerking zal voorlopig Krol het gezicht blijven, maar komt de partij achter de schermen goeddeels in handen van de mensen rond Otten.

Nieuw bestuur

Het idee om de twee partijen samen te voegen kwam volgens Otten eind mei van Henk Krol. Sindsdien werd gewerkt aan een opzet waarin de besturen in elkaar geschoven worden, waarbij het bestuur in meerderheid zal bestaan uit mensen uit de omgeving van Otten. „Het geoliede motorblok dat achter het succes van Forum voor Democratie zat, gaan we plakken aan de lijsttrekker Krol en de mensen van de Partij voor de Toekomst”, aldus Otten. „Een winnende formatie.”

Inhoudelijk worden economie en pensioenen de belangrijkste thema’s, zegt Otten. Krol en Van Kooten benadrukten bij de oprichting van de Partij voor de Toekomst de omgang van de mens en natuur. Dat thema wordt in het programma van de fusiepartij minder dominant. „Wij zijn ook voor een goed milieu, maar de kosten moeten in verhouding staan tot de baten. Dat is nu vaak niet het geval”, aldus Otten. Hij wil de GO-standpunten daarvoor slechts beperkt herzien. „Het programma wordt nu helemaal aangepast. Klimaat zal daar ook een onderdeel van zijn”, zegt Otten daarop. „Maar het is niet ineens zo dat we nu een klimaatpartij worden.”

Eerste Kamer, Tweede Kamer en de provincie

De nieuwe partij heeft dankzij Krol en Van Kooten twee vertegenwoordigers in de Tweede Kamer en dankzij GO-betrokkenen Otten en Jeroen de Vries ook twee Eerste Kamerleden. „De coalitie heeft geen meerderheid en je ziet de laatste tijd steeds vaker dat de stemmen staken in de Tweede Kamer”, aldus Otten. „Dat maakt ons niet onbelangrijk.”

Daar komen Europees Parlementariër Dorien Rookmaker (ex-GO) en een aantal vertegenwoordigers in de Provinciale Staten van Flevoland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland bij, veelal oud-FVD’ers die Otten de afgelopen maanden volgden naar GO en een enkel voormalig 50Plus-Statenlid.

Volgens Otten blijft het daar niet bij. Achter de schermen is met „meer dan vijftig, zestig mensen” gesproken, zegt hij. „Als het moet kunnen we morgen een lijst samenstellen”, zonder „extremisten” en zonder Geert Dales, de inmiddels vertrokken voorzitter van 50Plus. „Daar hebben we geen enkele zin in.”

Voor andere nieuwe namen staat de partij ondertussen juist wel open, benadrukt Otten: „Als Pieter Omtzigt het niet haalt bij het CDA, is hij ook welkom. Wij zijn daar niet dogmatisch in.”