Manifest tegen ‘onveilige witte redacties’ kondigt meldpunt aan

Ruim driehonderd journalisten en andere mediamakers eisen in het manifest ‘Stop Racisme in de Media’ dat hoofdredacties en mediadirecties het institutioneel racisme in eigen gelederen aanpakken. De journalisten willen dat mediabedrijven een protocol aannemen, waarin ze beloven discriminatie en ongelijkheid binnen de eigen organisatie terug te dringen. Verder willen ze een meldpunt oprichten, voor racisme in de media.

In het kielzog van de Black Lives Matter-beweging hekelt het manifest de eenzijdige, overwegend witte samenstelling van redacties, die ertoe zou leiden dat nieuwsmedia raciale stereotypes en vooroordelen verspreiden. „Als journalisten en mediamakers vormen wij mee aan het perspectief van de samenleving”, stelt het manifest. „En journalisten – hoe welwillend ook – dragen daarmee bij aan negatieve vooroordelen over achtergestelde groepen in de samenleving.”

Lees ook: Kranten- en tv-redacties iets minder wit

Het manifest eist verder een „veilige en eerlijke werkvloer zonder racisme en discriminatie”. Witte redacties zouden onveilig zijn voor mensen van kleur of met een biculturele achtergrond. Zo worden racistische grappen en opmerkingen niet gecorrigeerd. Radiomaker Natasja Gibbs (NTR) is een van de initiatiefnemers: „Wat vaak voorkomt, is dat een redacteur wegens zijn religieuze of etnische afgrond op een bepaald onderwerp wordt gezet. Maar als hij vervolgens kritiek heeft op de invulling daarvan, krijgt hij te horen dat hij zich niet kan loskoppelen van zijn identiteit, en wordt zijn professionaliteit in twijfel getrokken.”

Het op te richten meldpunt dient om klachten hierover te verzamelen. Manifest en meldpunt zijn initiatieven van onder anderen Gibbs, kookboekschrijver Naida Zerouali en journalist Zoë Papaikonomou. Het meldpunt wil samenwerken met persvakbond NVJ en de stichting RADAR.

Volgens Gibbs durven journalisten van kleur zich vaak niet uit te spreken. Ze vergelijkt het met #MeToo. Gibbs stelt dat ze hierdoor vaak een burn-out krijgen, ontslag nemen, of zich gedesillusioneerd afkeren van de journalistiek.