Maaltijdbezorgen onder de zestien verboden

Jongeren onder de zestien jaar mogen vanaf 1 juli geen maaltijden meer bezorgen voor bedrijven. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Het verbod volgt op een oproep van de arbeidsinspectie, die stelde dat de risico’s te groot zijn.

Met de komst van de e-bike was het aantal bezorgers van onder de zestien jaar toegenomen. Vaak maken de jongeren tijdens het werk gebruik van een app om opdrachten te krijgen. De opkomst van het fietsbezorgen leidde tot verkeersongelukken waar jongeren van deze leeftijd bij betrokken waren, zoals een dodelijk ongeluk met een vijftienjarige in Utrecht in januari 2019. Onder andere het werken onder tijdsdruk was reden voor de ongelukken.

De arbeidsinspectie kwam bij meer dan de helft van de gecontroleerde bedrijven overtredingen tegen. Daarnaast stelde zij vast dat er arbeidsomstandigheden waren die normaalgesproken niet worden toegelaten bij jongeren onder de zestien, zoals de zwaarte van het werk en de arbeidstijden. Daarnaast bleek uit het onderzoek ook dat veel van de jonge bezorgers minder dan het minimumloon verdienden. Bedrijven waren volgens de inspectie slecht op de hoogte van de regels en reageerden boos wanneer zij hierop werden geattendeerd.

De jongeren mogen overigens nog wel maaltijden bezorgen als ze meerijden met een auto of te voet gaan. Ook de bezorging van kranten en medicijnen blijft toegestaan voor jongeren onder de zestien. Dat wordt als minder riskant gezien.