‘Ik wil voor mezelf kunnen zorgen’

‘Voor restaurants worden sociale media steeds belangrijker bij het trekken van gasten. Leuke plaatjes op Instagram posten is niet genoeg. Je moet uitstralen wat gasten kunnen verwachten én een relatie met ze opbouwen, zodat ze trouwe fans worden. Als growth hacker en socialemediastrateeg coach ik restaurants hoe ze dat het beste kunnen doen: meer volgers en daardoor ook meer gasten. Ook heb ik een site met daarop de beste horeca-adressen per stad.

„Je hebt duidelijk de zaken die Instagramwaardig zijn: roze muur, neonletters, een hoekje om te poseren. Maar het werkt niet om dat als ondernemer klakkeloos te kopiëren in de hoop op meer publiek. Je moet trouw blijven aan jezelf.

„Vijf jaar geleden begon ik voor mezelf. Inmiddels heb ik één fulltimer in dienst en vier freelancers. Veel ondernemers schrappen door de coronacrisis alle marketinguitgaven, terwijl sociale media juist nu ontzettend belangrijk zijn. In totaal hebben we nu zo’n vijftig klanten.

„Tijdens de lockdown-maanden keerde ik mezelf 1.250 euro uit, voor de vaste lasten. Met de crisis was het makkelijk geweest om met de freelancers te stoppen of het contract op te zeggen van mijn collega. Maar dat heb ik bewust niet gedaan, want ik wil investeren in het bedrijf en onze marketing.”

‘In december verhuisde ik van Amsterdam naar Utrecht om te gaan samenwonen met mijn vriend – we hebben samen een huis gekocht. Mijn woning in Amsterdam verkocht ik met overwaarde. We hebben nu voor het eerst een gezamenlijke rekening geopend, daarvan betalen we onze vaste lasten.

„Ik heb niet per se een dure levensstijl. Wel hou ik van gezelligheid: een leuke avond uit met goed eten en lekkere wijn. Laatst ging ik voor het eerst weer uit eten. Ik kan dan genieten van een verrassend gerecht, zoals oestercrème met dennenolie. Per week eet ik zo’n twee keer buiten de deur, en haal ik een of twee keer een maaltijd af. Het voordeel van zelf koken ten opzichte van afhalen verkleint: voor 10 euro haal je een bowl af, die je zelf voor misschien 7 euro zou maken, en dan houd je ook nog tijd over. Ook geef ik veel uit aan koffie, ik haal bijna dagelijks wel een te dure decaf haverlatte buiten de deur.

„Toen ik afstudeerde, werkte ik als politicoloog bij een bedrijf in de publieke sector. Met veel plezier, maar na zes jaar consultancy begon ik voor mezelf. Ik wilde leren hoe het is om zelf je geld te verdienen. Het is net als een oerinstinct, vroeger moest je er ook op uit om eten te verzamelen. Ik dacht: als ik iets van deze wereld wil begrijpen, moet ik voor mezelf en anderen kunnen zorgen.”

Netto-inkomen: 2.200 euro (gemiddeld. Tijdens lockdown-maanden 1.250 euro) Vaste lasten: woonlasten (hyptotheek, g/w/l, vve, 400 euro), verzekeringen (120 euro), openbaar vervoer (trein, 50 euro), boodschappen (150 euro), abonnementen (Netflix 14 euro, Onefit 45 euro), horeca (250 euro), reizen (50 euro), studielening (180 euro) Sparen: wat er overblijft Laatste grote aankoop: Vijfgangendiner bij restaurant Heron, 180 euro.

