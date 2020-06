Hij hielp New York van negatief imago af

Toen grafisch ontwerper Milton Glaser in 1977 in een taxi zat, rijdend door zijn geliefde stad New York, had hij in de ene hand een envelop, in de andere hand een rood krijtje. In tien seconden krabbelde hij I [heart] NY. Tijdens die rit werd het beroemdste stadslogo ter wereld geboren. Hij deed de eenvoudige liefdesverklaring aan de stad cadeau. De toeristenbranche had hem gevraagd na te denken hoe de stad van het negatieve imago kon afkomen. Een pakkende liefdesverklaring gebruiken, die internationaal te begrijpen is, bleek een gouden idee. Deze vrijdag overleed hij.

De Bob Dylan poster van Milton Glaser

Glaser (1929 -2020) bleef, als kind van twee Hongaarse immigranten, bijna zijn hele leven in New York. Hij werd in de Bronx geboren, om er precies op zijn verjaardag 91 jaar later in Manhattan te sterven. Hij had in deze stad ook zijn Push Pin Studio waar hij samen met studievrienden zijn ontwerpen bedacht. Tijdens zijn leven zou hij ruim 400 posters ontwerpen. Ruim zes miljoen afdrukken kwamen van alleen al zijn psychedelische Bob Dylan (zwart silhouet met regenboogharen) in verschillende kamers te hangen. Minstens zo bekend werd zijn even psychedelische poster van Mad Men. Maar niets was zo’n succes als het NY-logo. Het werd ingezet in meer steden, op babyrompertjes (NY werd daarbij vervangen door mom of dad) en soms tot het wat narcistische ‘I [heart] ME’. De levensgrote letters IAMsterdam die wegens te grote aantrekkingskracht zijn verwijderd uit het centrum van Amsterdam, leken er een variatie op.

Het hart kwam ook terug in Glasers ontwerp voor een logo dat de strijd tegen aids symboliseerde. Het hart werd iets uiteen gereten door een doodshoofd in het midden. Het toonde hoe liefde tot dood kon leiden.

Na de aanslagen op 9/11 in New York paste Glaser het logo iets aan: het hart kreeg een ‘zwarte plek’, alsof het een klap had gehad waarvan het moest herstellen. De tekst werd ook iets aan gepast: I [heart] NY More Than Ever.

In 2004 vertelde hij aan een interviewer voor een overzicht van The Push Pin dat hij verrukt was van het idee dat hij alles uit de universele beeldgeschiedenis kon gebruiken als inspiratiebron. Glaser gebruikte niet alleen van alles voor zijn ontwerpen, hij beïnvloedde de visuele geschiedenis zoals weinigen hem na hebben gedaan.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 juni 2020