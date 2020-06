Groene golf overspoelt Franse steden, maar premier Philippe wint in Le Havre

Édouard Philippe heeft gewonnen maar in het stadhuis van Le Havre zijn het zondagavond de aanhangers van zijn rivaal, de communist Jean-Paul Lecoq, die het meest van zich laten horen. „Klootzak,” scanderen zij, „wij moeten jou hier niet meer.”

De lokale verkiezing in Le Havre kreeg dit jaar meer aandacht dan de Normandische havenstad normaal te beurt valt. Het is de Franse premier die hier meedoet, en de uitslag kan gevolgen hebben voor de nationale politiek. Het is ook een bizarre verkiezing, want Philippe zal zich heel waarschijnlijk laten vervangen door zijn voorganger Jean-Baptiste Gastinne, terwijl hij zelf in Parijs blijft.

„Dat is een van de redenen waarom wij zo boos zijn”, zegt Muriel Lemoine, een jonge vrouw, vanachter haar zwart mondkapje. „Wij willen hier geen spookburgemeester.” Haar stem voor Lecoq was ook een stem tegen het beleid in Parijs. „Lecoq is een man van het volk. Macron en Philippe zijn één pot nat. Zij hebben niks met de gewone mensen.”

De aanhangers van Philippe vinden het niet zo erg als hij straks geen burgemeester wordt. „Wij hebben gestemd voor de ploeg rond hem, zijn beleid”, zegt Fabien Eudes, een 58-jarige schooldirecteur die met vrienden staat na te praten. „Zij hebben Le Havre getransformeerd: de nieuwe tramlijnen, de cruiseschepen, de nieuwe opleidingen aan de universiteit. Philippe heeft Le Havre opnieuw op de kaart gezet.”

Maar ook Eudes en zijn vrienden geven toe dat de verkiezingen in Le Havre dit jaar een stem voor of tegen het regeringsbeleid in Parijs waren. „Het is ook een goedkeuring van het werk dat Philippe in Parijs doet”, zegt Eudes. „Als Macron hem nu de laan uitstuurt, gaat Philippe zich gegarandeerd kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen in 2022.”

Macrons doorstart

In Franse media wordt al maanden gespeculeerd dat president Macron zijn premier wil vervangen. Dit past bij een doorstart waarmee Macron de laatste twee jaar van zijn presidentschap nieuw leven wil inblazen. Philippe – die zelf uit de rechtse partij Les Républicains stamt – is veel populairder dan zijn president: 48 procent van de Fransen vinden dat hij het goed doet, over Macron is hooguit 39 procent tevreden.

Macrons eigen partij, La République en Marche, is zondag afgestraft door de kiezer. Zij haalt geen enkele stad van betekenis binnen. Dat was niet geheel onverwacht: LREM is een nieuwe partij die gevormd is rond de persoon Macron, en heeft geen traditie in de lokale politiek.

In Perpignan wordt Louis Aliot, ex-partner van voorzittter Marine Le Pen, burgemeester. Het is de eerste keer sinds Toulon in 1995 dat het voormalige Front National (nu RN) een middelgrote stad mag besturen.

Maar dé verkiezingstrend was de doorbraak van de Groenen van Europe Écologie – Les Verts (EELV) in bijna alle grote steden. Ook dit was voorspeld, maar de groene golf is nog groter dan verwacht. Lyon, Bordeaux en Straatsburg krijgen een groene burgemeester. In Parijs en Marseille hebben de Groenen via linkse allianties gewonnen. In Lille werd socialistisch kopstuk Martine Aubry voor de derde keer herkozen, maar dit keer met slechts 227 stemmen voorsprong op de kandidaat van EELV.

Philippe zwaait naar aanhangers. Sameer Al-DOUMY / AFP

„Een politiek keerpunt voor ons land”, zei Yannick Jadot, kopstuk van de Groenen die voor de EELV in het Europarlement zit. „Een antwoord op de weigering van de regering keuzes te maken over de ecologische en sociale vraagstukken.”

De vraag is nu welke conclusies Macron verbindt aan de uitslag. Volgens de Franse media heeft de president deze verkiezingen willen afwachten om zijn doorstart aan te kondigen. Macron heeft in de coronacrisis zwaar ingezet op duurzaamheid, lees: voorwaarden voor staatssteun aan Air France en de auto-industrie.

Lees ook: Frans burgerparlement wil referendum over ‘ecocide’

Maar zomaar vergroenen is niet vanzelfsprekend. Het protest van de gele hesjes was deels een opstand tegen dure milieumaatregelen die slecht verteerd werden op het platteland en bij de lagere inkomens. Het burgerparlement dat op initiatief van Macron negen maanden vergaderde over de vraag hoe klimaat en sociale rechtvaardigheid te verzoenen, leverde geen spectaculair resultaat op.

„Als deze verkiezingen iets duidelijk maken is dat je in Frankrijk niet meer kan winnen zonder de Groenen”, zei Alexis Deck (44), de lijsttrekker van EELV in Le Havre, zondag in het gemeentehuis. Deck is de uitzondering op de regel: daar waar zijn partij overal in Frankrijk goed scoort, is hij zelf zijn zetel in de gemeenteraad kwijt. Anders dan in Parijs of Marseille was er in Le Havre geen alliantie tussen links en de Groenen.

Le Havre laat ook zien dat de groene golf niet representatief is voor heel Frankrijk. Deck: „Le Havre is een haven- en industriestad, links en rechts zijn het hier altijd roerend eens geweest over alle grote projecten zolang die werkgelegenheid opleveren.” Zoals de kolencentrale in Le Havre. Macron heeft kort na zijn verkiezing in 2017 beloofd alle kolencentrales in Frankrijk te sluiten tegen 2021. Premier Philippe heeft met hand en tand geprobeerd die van Le Havre open te houden tot 2035 – tevergeefs.

Premier Philippe was maandag op weg naar Parijs voor een ontmoeting met president Macron op het Élysée. Half juni zei Philippe in een interview met de krant Paris-Normandie dat de president „weet wie ik ben, waarvoor ik sta, wat ik kan doen en wat ik niet kan doen”.