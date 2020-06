Geen straf voor jonge daders fatale flatbrand Arnhem

De twee minderjarige jongens die betrokken waren bij een fatale flatbrand in Arnhem, krijgen geen straf opgelegd. Bij de brand kwamen een man en zijn zoon om het leven, nadat ze vast kwamen te zitten in een stilgevallen lift. Tot dat oordeel kwam de rechtbank in Arnhem maandag. Tegen de jongens, destijds twaalf en dertien jaar oud, was een werkstraf van zestig uur geëist.

Destijds pleitten deskundigen in NRC voor een milde staf: Wat weet een kind van vuurpijlgevaar?

Volgens het OM was er sprake van opzettelijk handelen doordat de jongens „een zeker bewustzijn hadden” en „de kans aanvaarden dat er brand zou ontstaan”. De rechtbank is het daar niet mee eens, ze ziet daar geen wettig overtuigend bewijs voor. Wel is „aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend gehandeld”, aldus de rechter.

Geen straf

De Raad voor de Kinderbescherming heeft geadviseerd geen straf of maatregel op te leggen, omdat de jongens daardoor juist op het verkeerde pad zouden kunnen komen en de verstrekkende gevolgen van hun handelen niet konden overzien. De rechtbank sluit zich aan bij dit advies. De jongens zijn wel schuldig bevonden aan de brandstichting, maar krijgen geen straf opgelegd.

De brand heeft „enorm onomkeerbare” gevolgen gehad voor de moeder en de dochter, zei de rechter. Aan de moeder moet 40.000 euro schadevergoeding worden betaald, aan de dochter 20.000 euro. De beide ouders van de overleden vader hebben recht op 15.000 euro.

Vuurwerk

Tijdens nieuwjaarsnacht vatte een afgedankt bankstel in de hal van het flatgebouw vlam, nadat een van de jongens daar vuurwerk op had gelegd. Daardoor viel de stroom uit en bleef de lift hangen, waarin op dat moment een gezin met jonge kinderen stond. De liftschacht vulde zich met rook. De vader (39) en zoon (4) overleefden het niet. De moeder (36) en dochter (8) raakten ernstig gewond.

Eerder deze week bleek dat het flatgebouw aan alle wettelijke brandveiligheidseisen voldeed. Dat was de conclusie van een onafhankelijk onderzoeksrapport van Crisilab, een instituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen.