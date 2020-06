Drugszaak Party King: tot 12 jaar geëist in hoger beroep

Tegen drie hoofdverdachten in de strafzaak rond het partyverhuurbedrijf Party King in het Brabantse Best zijn maandag celstraffen tot twaalf jaar geëist. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de drie mannen schuldig aan deelname aan een criminele organisatie die synthetische drugs produceerde en verkocht, meldt persbureau ANP.

Eerder kregen de verdachten van de rechtbank celstraffen tot tien jaar. Alfons G. zou de leider zijn geweest van de club, tegen hem werd twaalf jaar geëist. ‘Ondercommandant’ Bert L. moet volgens het OM elf jaar de cel in. Tegen de eigenaar van Party King, Rens H., werd tien jaar celstraf geëist.

Het bedrijf Party King zou een dekmantel zijn geweest voor een criminele club die op grote schaal drugs verkocht. De organisatie werd in 2016 na maandenlang afluisteren en observeren opgerold. Volgens het OM ging het om de grootste operatie in Nederland ooit. Uiteindelijk viel justitie met 1.500 medewerkers binnen op 124 locaties. Daarbij werden 56 mensen opgepakt.

