Doden bij aanval op Pakistaans beursgebouw

Vier gewapende mannen hebben het beursgebouw in de Pakistaanse stad Karachi aangevallen. De schutters hebben zeker drie dodelijke slachtoffers gemaakt en zijn zelf ook omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters maandag.

De mannen kwamen rond tien uur ‘s ochtends aan en gooiden een granaat op het gebouw, dat in een streng beveiligd deel van de stad staat. Vervolgens beschoten de mannen de beveiligingspost en probeerden verder het gebouw binnen te dringen. Tijdens hun poging werden de mannen gedood. Bij het vuurgevecht zijn ook twee bewakers en een politieagent omgekomen. Daarnaast raakten zeker zeven mensen gewond bij de aanslag.

De aanslag is nog niet opgeëist. In Pakistan zijn verschillende terreurgroepen actief, die ook vaker in de bewaakte delen van Karachi aanslagen plegen. Zo werd in 2018 nog de Chinese ambassade in een beveiligd deel van de stad aangevallen, waarbij toen twee politieagenten en de schutters zelf omkwamen.