Dankzij de versoepelingen gaan de NK atletiek toch door

Op sprintsnelheid heeft de Atletiekunie besloten de Nederlandse kampioenschappen voor senioren alsnog te laten doorgaan.

Twee dagen voor 1 juli, de datum waarop de versoepelde coronamaatregelen voor sporters ingaan, is de geschrapte titelstrijd na intensief beraad maandag op het bondsbureau teruggeplaatst op de agenda. De nieuwe data: zaterdag 29 en zondag 30 augustus, hoewel die niet in beton zijn gegoten. Dat weekeinde is de wens van de Atletiekunie op grond van de planning van de meeste atleten, maar uitstel is desgewenst bespreekbaar.

De NK worden zeker niet gehouden bij Haag Atletiek in Den Haag, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar elders in het land, bij een club die op korte termijn de organisatie kan rondkrijgen. Overleg is gaande, volgens de bond met drie kandidaten. Binnen twee dagen denkt de bond een toewijzing te kunnen doen.

De Atletiekunie anticipeert met haar snelle move op de wens van de atleten, die hunkeren naar wedstrijden, maar ook op geïnteresseerde clubs met een snelle organisatorische armslag. De voorbereidingstijd is tenslotte beperkt.

Om die reden is het aantal toernooidagen van drie teruggebracht naar twee en het programma licht afgeslankt. De titelstrijd op de 10.000 meter bijvoorbeeld wordt vrijwel zeker verplaatst naar de wedstrijd om de Gouden Spike in Leiden. En de meerkampers krijgen samen met de junioren later nog een afzonderlijk NK.

Zonder publiek

Om nog een andere reden worden het speciale NK. Publiek wordt niet toegelaten. Bij meer dan 250 toeschouwers moeten de coronaregels in acht worden genomen en ziet de organiserende club zich opgezadeld met extra voorschriften, en dus extra werkzaamheden. Niet bepaald aanlokkelijk, redeneert de Atletiekunie. Belangstellenden zijn tijdens de NK aangewezen op een livestream. Details kan de Atletiekunie nog niet geven, omdat daarvoor nog een platform gevonden moet worden.

Naast de voorgeschreven anderhalve meter onderlinge afstand schrijft het coronaprotocol voor sportwedstrijden met meer dan 250 toeschouwers een verplichte registratie voor, evenals een gezondheidscheck bij aankomst. Daarnaast worden er speciale routes voor sporters en (eventuele) toeschouwers verlangd.

En dan zijn er nog tig van andere maatregelen die alleen met een grote hoeveelheid mensen kunnen worden uitgevoerd. Ga er maar aan staan voor een titelstrijd die binnen twee maanden zijn beslag moet krijgen.

Vakantietijd

Haag Atletiek zag er onder meer vanwege verplichtingen vanaf de NK te claimen, nadat er op 24 maart door de coronacrisis een streep doorheen was gehaald. Maar er waren meer bezwaren. De belangrijkste reden is dat de club op korte termijn, in vakantietijd, niet opnieuw zo’n 400 vrijwilligers kan optrommelen.

Daar kwam later een emotioneel argument bij, wegens het overlijden van Liliane Mandema, initiatiefnemer en stuwende kracht achter het novum voor de club om twee jaar op rij de NK te organiseren. De voormalige Nederlands kampioene op de 200 en 400 meter werd eind mei tot erelid van Haag Atletiek benoemd en kreeg vanwege haar verdiensten voor de club de sportpenning van de stad Den Haag uitgereikt. Haar dood vorige week kwam hard aan binnen Haag Atletiek.

In zijn oorspronkelijke vorm zouden de NK in Den Haag de afsluiting zijn van een cyclus waarin de toewijzing aan een club voor twee jaar is gegarandeerd. De reden was dat een eerste jaar als verkenning moet worden gezien om er het tweede jaar van te kunnen profiteren. Maar vanwege een toenemende belangstelling onder clubs koos de Atletiekunie voor een snellere roulatie van de NK, die vanaf 2021 voor één jaar worden toegewezen. Volgend jaar gaat de nationale titelstrijd naar Breda en voor 2022 is Apeldoorn reeds zeker van de organisatie.

Geen dure fee

De NK in coronatijd heeft voor de organiserende club als voordeel dat de Atletiekunie afziet van de gebruikelijke fee van 50.000 euro voor de NK. Een bedrag dat in de praktijk doorgaans voor rekening komt van de gemeente waarin de titelstrijd wordt gehouden, omdat vrijwel geen atletiekclub zo’n hoge som kan ophoesten.

De Atletiekunie eist bij toewijzing altijd volledige partnerschap van de gemeente, een constructie waarmee de club geen financiële risico’s loopt. De bond staat nadien garant voor de tekorten. En doet uiteindelijk iets meer, want als tegenprestatie voor de organisatie krijgt de club vaak financiële steun bij een materiaalinvestering. Dankzij die inspanning kon Haag Atletiek vorig jaar bijvoorbeeld een trainingskooi aanschaffen.