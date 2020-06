Context bij niets

Nadat iedereen was uitgelachen om Ongehoord Nederland, de publieke omroep in wording van ex-oorlogsverslaggever Arnold Karskens, begon Arnold Karskens in afwachting van een zendmachtiging maar gewoon met programma’s op internet. Bijna de hele programmering van Ongehoord Nederland bestaat uit programma’s van Arnold Karskens, zoals De Zaag waarin Arnold Karskens – met een zaag – de week doorzaagt en Karskens op Zondag, waarin Karskens op zondag te zien is, maar het meest roerend vind ik Arnold Karskens als hij met zichzelf naar een gebeurtenis gaat. Zoals gisteren toen hij vanaf een vrijwel leeg Malieveld live verslag deed van een door burgemeester Remkes verboden demonstratie van de actiegroep #Viruswaanzin.

Af en toe filmde hij zichzelf. Hij droeg een beige pet en zei dan dat het rustig was en dat er bijna niets gebeurde, maar hij was ter plekke, daar ging het om. Door zijn ogen, met zijn gehijg en zijn commentaar werd niets iets.

Wandeling over gras.

Arnold: „OK mensen, het blijft rustig.”

Dan een vrouw die zegt dat ze blij is dat hij verslag doet.

„Ik ben gisteren lid van je geworden, ik heb bankafschriften om dat te bewijzen.”

Arnold zei niets, hij liet de verwerking van deze informatie aan de kijker over.

Na drie kwartier cirkels trekken rondom het Malieveld constateerde hij dat er niets meer gebeurde, daarna een typische Arnold-kronkel: juist dat zou kunnen betekenen dat er elders wel wat gebeurde of dat er misschien toch nog wat ging gebeuren, hij bleef nog even live. We zagen andere pers gelaten door het beeld sjokken, ze deden geen verslag omdat er niets gebeurde, maar Arnold ging wel door.

„Wat is mij opgevallen?”, vroeg hij aan zichzelf. „Dat er weinig demonstranten zijn en dat de politie oververtegenwoordigd is.”

Daarna: „Het Malieveld achter mij, u kunt dat zien, is zo goed als verlaten.”

Hij ging er maar weer omheen wandelen – je kon ook denken: hij overdrijft niets, goed gezien – en begon al wandelend reclame te maken voor Arnold op Zondag, waarin hij het dit keer ging opnemen voor mensen die staan voor vrijheid van meningsuiting.

Dan totaal onverwacht: een opstootje. Er lag een scooter op de grond, het sleuteltje zat er nog in. De bestuurder was gearresteerd omdat hij voor een politiebusje was blijven staan. Zijn vriendin vond dat een mongolen-actie van de politie.

Het kan hoor, dat andere media deze krent uit de pap hebben gevist, maar dan mis je toch die context van het totale niets.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

