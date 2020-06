Celstraf voor voormalige Franse premier Fillon en zijn vrouw om verduistering

De voormalige premier van Frankrijk François Fillon is maandag veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar (waarvan drie jaar voorwaardelijk) voor het verduisteren van een miljoen euro. Ook zijn vrouw Penelope Fillon is schuldig bevonden; zij heeft een voorwaardelijke celstraf van drie jaar opgelegd gekregen. Beiden moeten bovendien 375.000 euro boete betalen en het verduisterde bedrag terugbetalen. Dat melden Franse media.

De 64-jarige Penelope Fillon werkte op papier van 1998 tot 2013 als assistent voor haar inmiddels 66-jarige man. In deze functie ontving ze in totaal één miljoen euro, maar volgens de rechter voerde ze het werk helemaal niet uit. Het Openbaar Ministerie had vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen de ex-premier, en drie jaar tegen diens partner.

De affaire werd in 2017 onthuld door het satirische weekblad Le Canard enchaîné (‘de geketende eend’). Dit gebeurde drie maanden voor de presidentsverkiezingen waarbij Fillon als presidentskandidaat koploper was. Uiteindelijk maakte ‘Penelopegate’ de weg vrij voor Emmanuel Macron, die de verkiezingen won. De centrum-rechtse Fillon was premier 2007 tot 2012.

Fillon en zijn vrouw hebben de aantijgingen altijd ontkend. Kort na de uitspraak maandag maakte de advocaat van het duo Antonin Lévy bekend in hoger beroep te gaan. Volgens Lévy zijn de Fillons het slachtoffer van een samenzwering.