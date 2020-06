Californië: Golden State Killer bekent schuld voor 13 moorden

De 74-jarige Joseph James DeAngelo heeft maandag erkend dat hij inderdaad de Golden State Killer is en dertien moorden heeft gepleegd in de Amerikaanse staat Californië. Ook zei de voormalig politieagent dat hij verantwoordelijk was voor tientallen verkrachtingen in de jaren zeventig en tachtig.

DeAngelo verscheen maandag met een kap tegen corona duidelijk verzwakt in een rechtbank in de stad Sacramento. In ruil voor de schuldbekentenis ontloopt DeAngelo de doodstraf. Naar verwachting zal hij bij de volgende zitting in augustus veroordeeld worden tot een levenslange gevangenisstraf. „De familieleden van de slachtoffers hebben decennia gewacht op rechtvaardigheid”, reageerde een vertegenwoordiger de Amerikaanse justitie.

Sinds zijn arrestatie in 2018 had DeAngelo nog niet in het openbaar schuld bekend. Wel zou hij tijdens een eerder politieverhoor erkend hebben dat hij de dader was. „Ik heb al die dingen gedaan. Ik heb al die levens verwoest”, zei hij volgens de lokale krant The Sacramento Bee . Daarbij leek DeAngelo ook te spreken over een innerlijke stem ‘Jerry’ die hem gedwongen had tot de daden. „Ik had niet de kracht om hem uit mij te duwen. Hij dwong mij [dit] te doen.”

Onvindbaar

The Golden Gate Killer - een verwijzing naar de staat Californië - was jarenlang onvindbaar. DeAngelo, een Vietnam-veteraan, was agent toen hij de misdaden pleegde. Autoriteiten denken niet dat hij later nog meer mensen heeft vermoord, wat ongebruikelijk is voor een seriemoordenaar. DeAngelo kwam uiteindelijk in beeld omdat dna van familie was opgenomen in een database van een geneologie-website.

