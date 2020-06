BP verkoopt petrochemische tak aan Ineos voor 5 miljard

Het Britse energieconcern BP verkoopt zijn petrochemische divisie. De nieuwe eigenaar wordt het Amerikaanse chemiebedrijf Ineos, dat er 5 miljard dollar (4,4 miljard euro) voor betaalt.

Met de verkoop van deze divisie kan BP zijn financiële positie versterken. Net als andere olie- en gasbedrijven is het hard getroffen door de coronacrisis, die naar verwachting nog lang gevolgen zal hebben voor de sector. Twee weken geleden besloot BP daarom minimaal 13 miljard dollar af te schrijven op zijn bezittingen. Door de gedaalde olie- en gasprijzen zijn met name de voorraden minder waard geworden. Over het eerste kwartaal moest BP een winstdaling van 66 procent incasseren.

Volgens de dit jaar aangetreden bestuursvoorzitter Bernard Looney (50) past de maandag aangekondigde verkoop bij „het heruitvinden” van BP. Hij benadrukt dat de petrochemische divisie een beperkte „overlap” heeft met de rest van het bedrijf. Daar komt bij dat BP volgens Looney veel geld zou moeten investeren om deze relatief kleine divisie te laten groeien. Het bedrijf zegt dat geld beter te kunnen besteden aan andere activiteiten „die meer in lijn liggen met onze toekomstige richting”.

Botlek-gebied

De verkoop van de petrochemische activiteiten heeft geen directe gevolgen voor de activiteiten in het Rotterdamse Botlek-gebied, waar BP zijn raffinage heeft. De petrochemische installaties zijn verspreid over veertien locaties in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Op die locaties, onder meer in het Belgische Geel, worden onder meer grondstoffen voor polyester en verf geproduceerd.

In september maakt Looney duidelijk wat zijn verdere plannen zijn met BP, dat vorig jaar een omzet van 296 miljard dollar behaalde. Direct na zijn aanstelling in februari zorgde de Ierse topman voor een kleine revolutie in de energiewereld. Hij kondigde toen aan dat BP uiterlijk in 2050 CO 2 -neutraal is voor alles wat het produceert. Die doelstelling, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs, gaat veel verder dan die van concurrerende maatschappijen als Shell, Total en ExxonMobil. „We moeten veranderen, ten diepste veranderen”, zei Looney na zijn aantreden als hoogste man.

De verkoop van de petrochemie maakt duidelijk dat Looney niet van plan is tot zijn presentatie in september te wachten met handelen. Begin juni maakte het bedrijf al bekend te snijden in het personeelsbestand: van de huidige 70.000 banen verdwijnen er 10.000 om kosten te besparen. Bij de activiteiten die nu aan Ineos worden verkocht, werken zo’n 1.700 mensen. Looney erkende maandag dat de verkoop bij de medewerkers als een verrassing zou komen. Hij noemde afstoten van de petrochemie „een nieuwe duidelijke stap in het vormen van een BP dat succesvol is tijdens de energietransitie”.

De Britten hebben overigens niet direct de beschikking over de 5 miljard dollar van Ineos. Per direct betalen de Amerikanen 400 miljoen dollar en als de transactie tegen het eind van dit jaar voltooid is, betaalt Ineos 3,6 miljard. In de loop van volgend jaar wordt het resterende miljard betaald.