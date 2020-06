Amerikaans stel richt vuurwapens op antiracismedemonstranten

Een Amerikaans stel heeft zondag vuurwapens gericht op voorbijlopende Black Lives Matter-demonstranten. Dat is te zien op foto's en video's die op sociale media worden gedeeld. Het gaat volgens Amerikaanse media om twee letselschadeadvocaten die in een chique buurt van de stad St. Louis wonen. Op de beelden is te zien dat de vrouw een revolver of pistool in haar hand heeft en de man een semi-automatisch geweer.

Het stel kwam naar buiten toen honderden demonstranten voorbij liepen die onderweg waren naar de ambtswoning van burgemeester Lyda Krewson. De man en vrouw zouden hun eigen terrein hebben willen beschermen en richtten hun vuurwapens op de betogers terwijl ze naar hen schreeuwden. Het is niet duidelijk of de wapens geladen waren. Volgens lokale media liepen de meeste betogers na een „korte maar intense ontmoeting” weer door.

De beelden hebben op sociale media veel losgemaakt. Het stel wordt tot verantwoording geroepen en sommigen vinden zelfs dat het duo gearresteerd moet worden voor het bedreigen van vreedzame demonstranten. Ook stellen activisten dat het incident tekenend is voor de verhoudingen tussen zwarte en witte mensen in de Verenigde Staten: het witte advocatenstel woont in een zeer groot huis in een extra beveiligde wijk en bedreigt de overwegend zwarte demonstranten die op straat lopen.

Advocatenstel reageert

Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft de beelden gezien en deze zelfs gedeeld op zijn Twitterpagina. Niet lang daarna verwijderde hij zijn tweet echter weer. Het is niet duidelijk wat zijn motivatie was. De president kwam vorige week in opspraak toen hij op Twitter een video deelde waarin een oudere man de leus white power riep. Ook die tweet werd verwijderd, volgens het Witte Huis omdat Trump niet had gehoord dat de beladen woorden waren geuit.

Maandagavond hebben de man en de vrouw die op de beelden te zien zijn bij monde van hun advocaat gereageerd op het incident. Mark en Patricia McCloskey zeggen de boodschap van Black Lives Matter-demonstranten te onderschrijven en stellen dat zij niet reageerden op vreedzame betogers. Volgens het duo waren er „enkele individuen” onder de demonstranten die zich gewelddadig gedroegen waardoor zij vreesden dat hun eigendommen in gevaar waren.

Ze ontkennen dat ze in strijd met de wet hebben gehandeld en zeggen dat de demonstranten zich op privéterrein bevonden. De straat waarin de McCloskeys wonen is afgesloten voor bezoekers en zou daarom niet als publiek domein gelden. De politie onderzoekt of er sprake was van een overtreding, schrijft persbureau AP.