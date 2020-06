Beursgang van het bedrijf van de amberalerts

Ping. Eén of twee keer per jaar ontvangen miljoenen Nederlanders een amberalert van de politie. Die stuurt ze als ze vreest voor de veiligheid van een kind dat niet is thuisgekomen. Op het beeldscherm zien smartphone-eigenaren dan een foto van het vermiste kind, diens naam en leeftijd.

Het bedrijf dat het versturen van deze alarmmeldingen regelt, MessageBird, wil een notering aan de Amsterdamse beurs. Dat vertelde topman en oprichter Robert Vis vorige week aan financieel persbureau Bloomberg. Hij hoopt dat de koers van zijn bedrijf over een jaar te zien is op de lichtborden aan het Damrak.

MessageBird doet veel meer dan alleen amberalerts versturen. Chat je met een klantenservicemedewerker van ABN Amro over een nieuwe rekening, stuur je berichten via Facebook Messenger naar Lufthansa over een geannuleerde vlucht, whatsapp je met Uber over een vervelende taxirit: MessageBird faciliteert de communicatie.

De 36-jarige Vis begon de berichtendienst in 2011, vlak nadat hij het ook door hem opgerichte betalingsbedrijf ZayPay had verkocht. Hij gaat er prat op dat het bedrijf de eerste zes jaar groeide naar een omzet van 69 miljoen euro zonder dat het geldinjecties kreeg. Pas in 2017 kwam de eerste grote investering. Het Amerikaanse Accel en Atomico van Skype-oprichter Niklas Zennström staken toen 60 miljoen dollar in MessageBird.

Inmiddels werken er zo’n 350 mensen bij het techbedrijf, dat behalve in Amsterdam ook in Bogotá, Singapore, San Francisco en Sydney zit. MessageBird handelt jaarlijks naar eigen zeggen tientallen miljarden berichten af via zijn platform. Per bericht krijgt het een klein bedrag: in Nederland 0,076 cent. De grote groei zet vooralsnog door: dit jaar verwacht MessageBird een omzet van 300 miljoen euro, zei topman Vis tegen Het Financieele Dagblad.

Niet gek, vindt Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. „Deze markt is aan het exploderen.” Hij wijst naar Twilio, de grote Amerikaanse concurrent van MessageBird. Dat was 1,3 miljard dollar (1,2 miljard euro) waard bij zijn debuut op de New York Stock Exchange in 2016. Vier jaar later is dat 30 miljard dollar. Ook bij de Bredase branchegenoot CM.com is sprake van indrukwekkende groei. Sinds de notering aan het Damrak in februari steeg de koers met 50 procent. En dat in deze tumultueuze tijden.

„Laatst moest ik met de klantenservice van een bedrijf bellen”, zegt Nico Inberg van beleggersplatform IEX. „Ik werd van de ene afdeling naar de andere gestuurd en kreeg een irritant muziekje te horen. Ik was er een kwartier mee kwijt. Zo klantonvriendelijk.”

Hij wil maar zeggen: voor diensten als MessageBird, Twilio en CM.com valt er nog veel terrein te winnen. Veel bedrijven communiceren alleen via de telefoon of e-mail met klanten. Een inefficiënte manier van contact. Het goed doen is dan ook complex, zegt Inberg. Idealiter wil je als bedrijf dat een klant via allerlei mogelijke kanalen contact met je kan opnemen: Instagram, WhatsApp, Twitter. Dan moet je een platform bieden dat al die communicatievormen kan combineren – precies wat MessageBird en Twilio doen.

Omdat het zo ingewikkeld is, zullen bedrijven het niet zo gauw zelf gaan regelen. Daar komt bij dat als een bedrijf voor de diensten van MessageBird kiest, het niet snel zal overstappen op die van een concurrent. „Te veel gedoe”, zegt Inberg.

En corona? Het virus lijkt nauwelijks impact te hebben op de zaken. Of Lufthansa nu werknemers ontslaat of niet, de communicatie met klanten gaat door. En kijk even naar de koers van Twilio, zegt Bender. Die is sinds februari enorm gestegen. Net als die van CM.com.

