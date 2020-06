‘België haalt drie IS-vrouwen terug’

Drie vrouwen die zich hadden aangesloten bij terreurgroep Islamitische Staat worden teruggehaald naar België. Dat schrijven Belgische media, waaronder de krant De Standaard, die dit bevestigd heeft gekregen bij hun advocaten. Hun mannen zijn als IS-strijder in het gebied omgekomen. Vier van de zes kinderen van de vrouwen waren al teruggekeerd, de laatste twee komen met de vrouwen mee.

Voor zover bekend is dit de eerste keer dat er IS-vrouwen door België worden teruggehaald. Wel stuurde Turkije in november vorig jaar al twee IS-vrouwen terug naar België.

Twee van de vrouwen werden op 11 maart vrijgesproken van betrokkenheid bij terroristische activiteiten door een Belgische rechter. Daarna konden zij terugkeren, maar door de uitbraak van het coronavirus ging dat tot nog toe niet door. Bij aankomst moeten deze twee vrouwen, die schoonzussen zijn, een gevangenisstraf van vijf jaar uitzitten voor aansluiting bij een terroristische organisatie. Daarnaast moeten ze een geldboete van 8.000 euro betalen.

Dwangsom

De derde vrouw is deel van een groep die de Belgische staat aanklaagde, wat ertoe leidde dat de overheid verplicht wordt om benodigde reisdocumenten aan tien IS-kinderen te bezorgen. Zo lang de Belgische overheid dat niet doet, moet zij 5.000 euro per dag per kind betalen.

De regering is in hoger beroep gegaan, waarover in oktober een uitspraak wordt verwacht. Tegen die tijd kan het bedrag al opgelopen zijn tot 1,2 miljoen euro. Intussen hebben de advocaten die de kinderen en hun ouders bijstaan al deurwaarders gestuurd om de eerste betalingen te innen.