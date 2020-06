2.300 op de tocht bij NS, top levert deel salaris en bonus in

NS verwacht dat de komende zes jaar ongeveer 2.300 banen zullen verdwijnen. Dat heeft het spoorwegbedrijf maandag bekendgemaakt. Ook leveren de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen tot eind 2021 10 procent van hun salaris in. In 2020 en 2021 worden bovendien de variabele bonussen geschrapt voor het ‘hoger management’. De veranderingen zijn een direct gevolg van de coronacrisis.

Eind mei maakte NS al bekend te verwachten 4,7 miljard euro aan inkomsten mis te lopen door de coronacrisis. Het aantal reizigers is flink afgenomen vanwege de uitbraak van het coronavirus en de economische krimp die daarmee gepaard gaat. De aangekondigde veranderingen moeten NS helpen 1,4 miljard euro te besparen. Naar verwachting zullen de reizigersaantallen pas na 2024 weer op hetzelfde niveau als in 2019 zijn.

In de periode dat de 2.300 banen zullen verdwijnen, zullen ook 2.500 medewerkers van NS met pensioen gaan. Dat is nog niet genoeg om de gehele reorganisatie te voltooien, omdat niet iedere toekomstige gepensioneerde werkt in een functie die gaat verdwijnen. Wel stelt NS dat een deel van de medewerkers mogelijk omgeschoold kan worden. Het spoorwegbedrijf schrijft verder te hopen dat alle NS’ers die een vast contract hebben, in dienst blijven.

Lees ook deze longread over de Nederlandse corona-aanpak: Hoe Nederland de controle verloor

Dit bericht wordt aangevuld.