‘Rusland betaalde Afghaanse strijders om Amerikaanse militairen te doden’

Een Russische militaire inlichtingendienst heeft milities met banden met de Taliban benaderd om Amerikaanse militairen in Afghanistan aan te vallen en te doden. Dat melden The New York Times, The Washington Post en CNN dit weekend afzonderlijk van elkaar, op basis van bronnen binnen de regering-Trump. President Trump zou op de hoogte zijn geweest, maar greep niet in. Het Witte Huis ontkent dat.

Terwijl de Amerikaanse regering vorig jaar op het hoogste niveau vredesbesprekingen met de top van de Taliban voerde, was de Russische inlichtingendienst GROe volgens The New York Times actief op zoek naar Afghaanse strijders die in ruil voor premies bereid waren tot geweldsplegingen tegen buitenlandse militairen in Afghanistan. Er kwamen in 2019 twintig Amerikaanse militairen om het leven in Afghanistan. Of er een verband is tussen hun dood en de vermeende Russische operatie, is volgens de krant onduidelijk.

De VS hopen na ruim achttien jaar hun troepen uit Afghanistan te kunnen terughalen. Er is Washington veel aan gelegen om het akkoord te laten slagen.

Geen ingrijpen

Donald Trump en zijn vicepresident Mike Pence zouden tijdens een beraad eind maart op de hoogte zijn gesteld van de bevindingen. Volgens The Washington Post is een aantal opties overwogen, van een diplomatieke klacht tot nieuwe sancties tegen de Russische regering. De Nationale Veiligheidsraad zou bovendien een spoedoverleg met alle veiligheidsdiensten hebben belegd. Of zo’n bijeenkomst heeft plaatsgevonden en waar die toe heeft geleid, is niet bekend. Van nieuwe sancties of een diplomatieke tegenreactie is in elk geval geen sprake geweest.

Witte Huis-woordvoerster Kayleigh McEnany heeft zaterdag ontkend dat Trump en Pence op de hoogte waren „van de vermeende Russische premie-informatie”. Opmerkelijk aan de verklaring is dat het Witte Huis het bestaan van een rapport over dergelijke Russische praktijken niet ontkent. Rusland en de Taliban hebben beide de aantijgingen door Amerikaanse media weersproken. De Russische ambassade in Washington schreef zaterdag op Twitter: „Bij gebrek aan redenen om Russen ergens van te beschuldigen, is er altijd The New York Times om nieuwe nepnieuwsverhalen te verzinnen.”

Leven zeker

Een Taliban-woordvoerder ontkent in diezelfde krant dat zijn terreurbeweging contacten onderhoudt met welke inlichtingendienst dan ook. „De aanslagen die we de voorbije jaren hebben gepleegd, hebben we uit eigen zak gefinancierd. Dat is veranderd na onze deal met de Amerikanen. Zij zijn hun leven nu zeker, we vallen ze niet langer aan.” De Democratische presidentskandidaat Joe Biden zegt geschokt te zijn door de onthullingen, die „als ze waar zijn, opnieuw laten zien dat Trump er niet in slaagt tegen Poetin op te staan”.

Washington en de Taliban maakten in februari van dit jaar een reeks afspraken over de vrijlating van duizenden Talibanstrijders door de Afghaanse regering enerzijds en gefaseerde terugtrekking van Amerikaanse troepen in Afghanistan anderzijds.