Poolse presidentsverkiezingen onbeslist na corona-uitstel

De eerste ronde van de Poolse presidentsverkiezingen is zondag gewonnen door de zittende president Andrzej Duda. De door de conservatief-nationalistische regeringspartij PiS gesteunde kandidaat haalde geen absolute meerderheid (41,8 procent volgens de eerste exitpoll), daarom vindt over twee weken een tweede ronde plaats. Op 12 juli is de meer liberale Rafal Trzaskowski (30,4 procent) van de partij Burgerplatform Duda’s enige tegenkandidaat. Volgens peilingen is die tweestrijd uiterst spannend, omdat kiezers van de negen afgevallen kandidaten in grotere getale naar Trzaskowski zouden overstappen.

Polen doet de Europese rechtsorde wankelen

De opkomst was met bijna 63 procent ongekend hoog.

De president heeft in Polen de macht om wetten te vetoën en rechters te benoemen. Onder Duda is het land regelmatig in aanvaring gekomen met de Europese Commissie vanwege het onderwerpen van de rechterlijke macht en het schaden van de rechtsstaat.

De verkiezingen zouden oorspronkelijk op 10 mei plaatsvinden, maar een poging deze tijdens de coronapandemnie per poststem te organiseren, verzandde in onmin binnen de door PiS geleide coalitie. Voordat de verkiezingen werden uitgesteld leek Duda verzekerd van doorslaggevende winst in de eerste ronde, maar nadat Burgerplatform van kandidaat wisselde, werd de strijd alsnog spannend. Trzaskowski, de huidige burgemeester van Warschau, wil de rechtsstaat herstellen en meer toenadering tot Brussel. „Deze uitslag toont aan dat 58 procent [van de Polen] verandering wil”, zei Trzaskowski in een eerste reactie op zondagavond. Duda prees zichzelf gelukkig dat er „veel meer mensen op mij gestemd hebben dan in de eerste ronde vijf jaar geleden”, toen hij in de tweede ronde zijn toenmalige tegenkandidaat overtrof.

