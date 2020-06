Oppositieleider Chakwera wint presidentsverkiezingen Malawi

Oppositieleider Lazarus Chakwera is zaterdag uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen in Malawi, de tweede stembusgang in ruim een jaar. Hij versloeg de zittende president Peter Mutharika, die dertien maanden geleden een nipte zege boekte bij verkiezingen die begin dit jaar door rechters ongeldig zijn verklaard wegens fraude. Dat meldt Reuters.

De 65-jarige Chakwera behaalde volgens de kiescommissie bij de verkiezingen van afgelopen dinsdag ruim 58 procent van de stemmen. Het resultaat wordt door waarnemers beschouwd als een triomf voor democratie in Afrika, en een bevestiging van het vermogen van de rechterlijke macht om verkiezingsfraude aan te pakken.

„Mijn overwinning is een zege voor democratie en gerechtigheid”, zei Chakwera na de aankondiging, die leidde tot feestvreugde in de hoofdstad Lilongwe. „Mijn hart borrelt van blijdschap.” Chakwera, die voordat hij de politiek in ging voorzitter was van de Malawi Assemblies of God, is gekozen tot een termijn van vijf jaar als president van het Afrikaanse land met achttien miljoen inwoners.

De 79-jarige Mutharika, die aan de macht is sinds 2014, moet nu opstappen of het resultaat aanvechten. Hij was woedend toen het constitutionele hof van Malawi in februari het resultaat van de verkiezingen van mei 2019, die hij krap won, ongeldig verklaarde wegens „verregaande, systematische en ernstige” verkiezingsfraude. Het hof bepaalde dat de verkiezingen binnen 150 dagen moesten worden overgedaan.

Mutharika zei eerder op zaterdag dat er deze keer sprake was geweest van onrechtmatigheden bij de stembusgang, waaronder intimidatie van de verkiezingswaarnemers van zijn partij. De kiescommissie heeft die klacht verworpen. Er waren geen onafhankelijke berichten van onrechtmatigheden. Ook waren er wegens het coronavirus geen internationale waarnemers. Volgens plaatselijke waarnemers zijn de verkiezingen op een eerlijke manier verlopen.