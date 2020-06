In Den Haag meer politie dan demonstranten

Er kwamen zondag in Den Haag ruim honderd mensen af op de door de burgemeester verboden demonstratie tegen het coronabeleid. Even na één uur ontruimde de politie het Malieveld en het ernaast gelegen park Koekamp met massale inzet, nadat waarnemend burgemeester Johan Remkes een noodbevel had gegeven. De klaarstaande waterkanonnen hoefden niet te worden ingezet. Wel hield de politie 37 mensen aan die niet weg wilden.

„Die ontruiming was nergens voor nodig, ze deden niets en zaten anderhalf meter uit elkaar”, zegt demonstrant Johan van der Zalm (48). „En er is voldoende ventilatie”, voegt hij er aan toe. Dit is de eerste keer dat Van der Zalm actie voert tegen de overheid. De noodwet was de druppel. „Ik stond volledig achter de intelligente lockdown en het vervolgtraject. Maar nu is het vier maanden later en weten we meer. En de beperking van de privacy en bewegingsvrijheid in de noodwet is buiten verhouding.”

Van der Zalm is één van de vierhonderd mensen die vorige week werden opgepakt tijdens de manifestatie van actiegroep Viruswaanzin in Den Haag. Hij zat in een cirkel op het gras. „Het recht om te demonstreren is beschermd in de grondwet, daar heb je geen toestemming voor nodig.”

Ook protest in Groningen

In Groningen, waar zondag mét toestemming werd gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen, kwamen naar schatting van een deelnemer enkele honderden mensen samen. Er was volgens hem nauwelijks politie te zien.

De massale politie-inzet in Den Haag, waar het wemelde van bereden politie, ME-busjes en gewone politiebusjes, was een reactie op de uit de hand gelopen demonstratie tegen de coronamaatregelen van het weekend ervoor. Ook in Amsterdam was zaterdag veel politie op de been. Er waren enkele tientallen demonstranten op de Dam, voor een demonstratie-rave die burgemeester Halsema had verboden. Organisatie Bevrijd Nederland had opgeroepen de energie vooral te richten op de Haagse demonstratie.

Kom niet

Maar ook Viruswaanzin, de organisatie achter de acties op het Malieveld, had mensen zaterdag gevraagd tóch niet naar Den Haag te komen. De rechter had die dag het demonstratieverbod van burgemeester Remkes bevestigd, in een door Viruswaanzin aangespannen kort geding. „Onze gezamenlijke zaak is niet gediend met beelden van geweld en vernielingen”, zei Viruswaanzin. Maak je mening liever met humor kenbaar, stelde voorman Willem Engel voor in een video. Plaats bijvoorbeeld bananen bij rechtbanken, om „te laten zien dat we zijn afgezakt tot het niveau van een bananenrepubliek.”

Zondag werden bij de rechtbanken in Rotterdam en Den Haag tientallen bananen neergelegd en opgeplakt.