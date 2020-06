Eerste kwartaal 20 procent minder passagiers op Nederlandse luchthavens

Hoewel de coronamaatregelen in Nederland pas halverwege maart van kracht gingen, drukken de gevolgen hiervan zwaar op de Nederlandse luchtvaartcijfers over het eerste kwartaal van 2020. In de eerste drie maanden van dit jaar arriveerden en vertrokken bijna 13,7 miljoen passagiers op de vijf nationale luchthavens. Dat is ruim 20 procent minder vergeleken met een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

De daling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in maart bijna 56 procent minder passagiers vertrokken of arriveerden op Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport, Groningen Airport en Maastricht Aachen Airport. In januari en februari lag het aantal passagiers nog nagenoeg gelijk vergeleken met de aantallen in 2019.

Van en naar Schiphol, dat goed is voor bijna 90 procent van alle vervoerde passagiers in Nederland, lag het aantal vervoerde passagiers in het eerste kwartaal ruim 20 procent lager vergeleken met een jaar eerder. Het aantal vluchten nam relatief gezien minder fors af (minus 12,6 procent). Opvallend is dat het aantal vervoerde passagiers in Maastricht in maart juist met bijna 5 procent steeg. Dat komt volgens het CBS omdat vliegtuigen vanaf deze betrekkelijk kleine luchthaven sinds deze maand naar twee nieuwe bestemmingen vlogen.

97 procent minder passagiers in mei

Het CBS heeft deze maandag ook cijfers gepubliceerd over het aantal vliegbewegingen in mei. De passagiersluchtvaart lag deze maand nog steeds nagenoeg stil. Van en naar de Nederlandse luchthavens reisden ruim 220.000 passagiers, 97 procent minder vergeleken met 2019. In april daalde het aantal reizigers met 98 procent.

De vliegtuigen die niet aan de grond bleven, waren in mei wel beter gevuld dan een maand eerder. Gemiddeld waren 36 van de 100 stoelen in een toestel bezet. Dat is nog altijd veel lager dan begin dit jaar, toen de vliegtuigen voor driekwart waren gevuld.