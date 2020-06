Opnieuw meer dan 40.000 nieuwe gevallen Covid-19 in de VS

Vijf Amerikaanse staten hebben zaterdag records gevestigd voor het aantal nieuwe bevestigde gevallen van Covid-19. Een golf van nieuwe vastgestelde besmettingen in vooral het zuiden en westen van het land heeft op verschillende plaatsen geleid tot uitstel van heropeningsplannen. Dat meldt Reuters.

Voor de derde opeenvolgende dag kwamen er in de Verenigde Staten meer dan 40.000 bevestigde gevallen bij. Het totale aantal bekende gevallen van Covid-19 in het land is zaterdag opgelopen tot meer dan 2,5 miljoen. Meer dan 125.000 mensen zijn in de VS aan de gevolgen van de ziekte overleden, het hoogste aantal ter wereld.

De zuidelijke staat Florida meldde zaterdag 9.585 nieuwe gevallen in de afgelopen 24 uur, een nieuw record voor de tweede dag op rij. Wegens de sterke toename hebben de autoriteiten sommige stranden opnieuw gesloten, onder meer in Miami. Ook zijn beperkingen op de horeca versterkt. Ook in Arizona, Nevada, Georgia en South Carolina werden nieuwe records gevestigd van respectievelijk 3.591, 1.099, 1.990 en 1.604 nieuwe gevallen.

Vicepresident Mike Pence heeft een bustour in Florida als deel van een campagnereis door Florida, Texas en Arizona afgezegd. Wel reist hij nog naar de staat voor een ontmoeting met gouverneur Ron DeSantis.

Eerder kondigde Texas, waar nieuwe gevallen eveneens sterk oplopen, aan café's te sluiten en de capaciteit van restaurants te verlagen. Volgens waarnemers is de golf van nieuwe gevallen in de zuidelijke staten te wijten aan te vroege heropening. De gouverneurs van Texas en Florida, beide Republikeinse partijgenoten van Trump, hebben tot dusverre echter niet toegegeven aan druk om het dragen van gezichtsbedekking verplicht te stellen.