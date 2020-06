Boeing mag weer testvluchten gaan uitvoeren met 737 MAX

Vliegtuigbouwer Boeing mag testvluchten gaan uitvoeren met de 737 MAX. Dat bevestigt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA zondag tegenover persbureau Reuters en The New York Times. Mogelijk worden maandag al de eerste vluchten uitgevoerd. Uit de tests moet blijken of het toestel met nieuwe besturingssoftware weer veilig gebruikt kan worden voor de de commerciële luchtvaart.

737 MAX-toestellen staan sinds maart 2019 wereldwijd aan de grond na twee vliegtuigrampen — een in Indonesië en een in Ethiopië — waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen. Uit onderzoek bleek dat er een ontwerpfout zat in de software. Boeing zei in januari dat het aan de grond houden van de 737 MAX het bedrijf meer dan 18 miljard dollar (ongeveer 16 miljard euro) heeft gekost

De testvluchten worden uitgevoerd door piloten van de FAA, vermoedelijk in de buurt van de stad Seattle waar de 737 MAX gebouwd wordt. Dan moet blijken of het softwareprobleem opgelost is. Volgens The New York Times kan het vervolgens nog maanden duren voordat de toestellen weer daadwerkelijk commercieel mogen gaan vliegen. Internationale luchtvaartinstanties moeten ook daarmee instemmen. Bovendien moet de FAA gaan bepalen of piloten extra training nodig hebben om met de 737 MAX te vliegen.